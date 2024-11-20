Жителей Бурятии предупредили не покупать мясо «с рук». Оно может быть заражено такими болезнями как сальмонеллёз, цистицеркоз, трихинеллёз и другими, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В последние годы стала популярной продажа мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения через интернет-мессенджеры, такие как Viber и WhatsApp. Кроме того, многие жители Бурятии традиционно покупают мясо перед зимними холодами для домашнего использования на стихийных рынках.



Однако следует помнить, что такая продукция часто реализуется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, а на мясе нет соответствующих клейм, подтверждающих его безопасность, что увеличивает риск заражения такими болезнями как сальмонеллёз, цистицеркоз, трихинеллёз и так далее.



Мясо может быть получено, например, при подворном убое, который запрещён законом, или от больных и павших животных.



Управление ветеринарии настоятельно рекомендует приобретать продукцию животного происхождения только в магазинах и на рынках, где проводятся необходимые ветеринарно-санитарные исследования.

- Избегайте покупки мяса, мясопродуктов, колбасы, рыбы, молока и молочных продуктов в неофициальных местах торговли, в том числе через социальные сети. Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье ваших близких, -предупредили в управлении ветеринарии РБ.

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