Срок уплаты налогов

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какие налоги оплачивают физические лица? И до какого числа?»

Цыден Ц.

До 2 декабря 2024 года физлица должны заплатить транспортный налог, земельный и имущественный налоги. Кроме того, в этом году некоторые впервые увидят в своем налоговом уведомлении сумму налога на доход от процентов по вкладам. Все эти налоги начисляются по итогам 2023 года. Начиная с 3 декабря должникам будет начисляться пеня, а долг перед бюджетом будет только увеличиваться. Уведомления о подлежащих уплате налогах и сумме поступают в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и на Госуслугах.

Налог на имущество. Он начисляется тем, кто владеет жилым домом, квартирой, комнатой или даже долей в недвижимости или другом аналогичном имуществе. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости (конкретная сумма внесена в Единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН), а также от региональной ставки. При расчете налога на имущество обязательно учитывается момент приобретения жилья. Например, если вы купили квартиру в середине года, то и налог будет считаться только за половину года.

Налог на землю. Аналогичным образом устанавливаются ставки по земельному налогу, который платят владельцы земельных участков. За основу расчета суммы налога берется кадастровая стоимость земельного участка, а ставка варьируется в зависимости от места регистрации гражданина. Если земельный участок предназначен для сельскохозяйственных нужд или используется для ведения подсобного хозяйства или садоводства, то верхняя граница ставки будет составлять 0,3%. Такая же ставка является максимальной для земель, на которых расположено какое-то жилое строение.

Транспортный налог. Владельцы автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств заплатят транспортный налог. В отличие от уже рассмотренных примеров, считается этот налог не от стоимости, а от технической характеристики транспортного средства. Например, для автомобилей такой характеристикой является число лошадиных сил (л.с.). Ставки при этом устанавливаются не в процентах, а в рублях. Например, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. устанавливается ставка 2,5 рубля с каждой л.с. Конкретный перечень ставок указан в Налоговом кодексе РФ (ст. 361). Однако транспортный налог является региональным, поэтому ставки могут быть увеличены или уменьшены в 10 раз по решению властей каждого конкретного региона.

Налог на процентный доход по вкладам. Этим налогом облагается далеко не вся сумма процентов. Существует не облагаемая налогом величина, которая для доходов 2023 года составляет 150 тыс. рублей (1 млн рублей*15% в привязке к максимальному значению ключевой ставки ЦБ РФ). Если сумма доходов по вкладам оказалась меньше 150 тысяч рублей, то налог не платится совсем, а если больше – налог начисляется только на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Например, если процентами по вкладу вы получили 200 тыс. рублей, то налогом будет облагаться только 50 тыс. рублей. 13% заплатят те, чей общий годовой доход не превышает 5 млн рублей, и 15% – те, кто заработал больше 5 миллионов в 2023 году.

Напоминаем, что ФНС заблаговременно направляет налогоплательщикам уведомление в виде заказного письма по почте или в электронной форме. Есть два основных сервиса, которые позволяют получить налоговое уведомление и проверить свою налоговую задолженность онлайн – это личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и портал Госуслуги. Личный кабинет налогоплательщика содержит всю информацию, являющуюся значимой для налогообложения. В нем можно найти сведения о своих доходах, имуществе, счетах в банках, налоговых вычетах, налогах, уплаченных в предыдущие периоды, и главное – о налоговой задолженности, которая сформировалась к настоящему моменту.

Если Вы указывали свой ИНН на портале государственных услуг РФ, то сумму налоговой задолженности можно проверить и с его помощью. Существует также возможность получать информацию о наличии задолженности через СМС-сообщения или электронную почту. Для этого необходимо направить в налоговую инспекцию согласие на информирование – это также можно сделать, подав заявление лично в налоговой инспекции или в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы.