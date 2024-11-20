Депутаты внесли коррективы по 16 округам

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатами улан-удэнского городского совета. Несмотря на то, что большая часть работ была выполнена, некоторые наказы все-таки перенесутся на следующий год.

В рамках заседания обсуждались вопросы по внесению изменений в перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на 2024 год. Депутаты заслушали информацию о ходе строительства социальных объектов и вариантах перераспределения денежных средств. Коррективы в наказы жителей будут внесены по 16 округам.

– «В связи с образовавшейся экономией, деньги перераспределены на новые объекты. Так, спортивную площадку на улице Ветеранов, 1 на округе №7 планируют установить в 2025 году. Договор с прежним подрядчиком был расторгнут в связи с выявленными нарушениями», – было отмечено на заседании.

Депутат 25-го округа Алексей Бадмаев подчеркнул важность оперативного начала работ по проекту «Народный бюджет». В этом году за благоустройство своих дворов, площадок, дорог и других объектов проголосовали более 47 000 улан-удэнцев. По мнению депутата, необходимо приступить к подготовке проектно-сметной документации уже сейчас.

«Вопрос изменения наказов по округам касается предстоящей сессии. Для подготовки вопросов к сессии мы проводим рабочие группы, где сегодня внесли коррективы по 16 округам. Депутаты уточнили и добавили пункты, перенесли средства на другие социальные объекты и благоустройство. Все средства распределены. Надеемся, что в 2024 году мы завершим все запланированные наказы. Вся работа уже ведется над выполнением наказов на 2025 год», – сказал заместитель председателя улан-удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов. – «В том числе мы заслушали предложения по освещению пешеходных переходов. Все переходы необходимо осветить, вопрос упирается в 86 млн рублей. Если депутаты выделят из своих наказов средства на освещение, то в следующем году мы начнем рассматривать это».

В приоритете – освещение участков рядом с социальными учреждениями, школами, детскими садами, объектами культуры и спорта.

Подводя итоги, стоит отметить, что в этом году будет выполнены 386 наказов. В этом году на исполнение наказов жителей депутаты планируют истратить 120 млн рублей.

Фото: Городской Совет депутатов