В Улан-Удэ 90-летнего педагога Тамару Ситникову наградили медалью

Сегодня в администрации города педагог Тамара Ситникова получила медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летним юбилеем. Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков лично наградил Тамару Ивановну.

Она - член Президиума Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Железнодорожного района. Она внесла огромный вклад в систему образования города и республики как педагог и организатор, пропагандист здорового образа жизни и многолетний руководитель спортивного клуба «Надежда 60+».

Тамара Ивановна удостоена многочленных почётных наград и званий: «Отличник Народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель БурАССР», Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, «Заслуженный учитель РСФСР», медаль «Надежда России». Ее имя заслуженно внесено в книгу «История города в рассказах горожан».

Фото: администрация Улан-Удэ