Общество 20.11.2024 в 17:14

Новогоднего фейерверка в Улан-Удэ не будет

Вместо этого горожанам пообещали насыщенную новогоднюю программу
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Текст: Андрей Константинов
Новогоднего фейерверка в Улан-Удэ не будет
Фото: мэрия Улан-Удэ
Открытие главной городской ёлки в Улан-Удэ в этом году пройдет без салютов, как и в предыдущие два года. Однако, как пообещали в мэрии, на торжественном открытии ёлки и ледяного городка 27 декабря горожан ждет насыщенная новогодняя программа.

Напомним, ранее администрация главы и правительства Бурятии рекомендовала органам государственной власти и местного самоуправления республики, а также подведомственным им учреждениям не проводить новогодние корпоративы. Личные средства, которые могли быть направлены на данные цели, предложено отправить на поддержку участников СВО.
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