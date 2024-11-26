Смена фамилии и единое пособие

Вопрос: «Нужно ли обновлять данные для оформления единого пособия, если поменяла фамилию?»

Ольга Николаевна Р.

Если вы поменяли фамилию или сменили банковский счет, нужно обновить данные, чтобы выплаты не прекратились. Единое пособие перечисляют на основе данных, которые были указаны в заявлении.

Если сменили фамилию:

- подайте заявление на обновление данных СНИЛС (в клиентской службе СФР, МФЦ или через работодателя);

- обновите личные данные на Госуслугах;

- обратитесь в банк, чтобы актуализировать данные счета.

После подайте заявление о смене реквизитов получения единого пособия. Если получаете сразу несколько выплат (например, единое пособие и выплату из маткапитала), заявление о смене реквизитов нужно оформлять на каждое пособие отдельно.

Папа может все что угодно! Оформить детское пособие, взять больничный, когда малыш приболел, и даже уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо мамы.