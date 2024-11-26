Общество 26.11.2024 в 09:00

Смена фамилии и единое пособие

Что нужно делать?
A- A+
Текст: Номер один
Смена фамилии и единое пособие
Pixabay

Вопрос: «Нужно ли обновлять данные для оформления единого пособия, если поменяла фамилию?»

Ольга Николаевна Р.

Если вы поменяли фамилию или сменили банковский счет, нужно обновить данные, чтобы выплаты не прекратились. Единое пособие перечисляют на основе данных, которые были указаны в заявлении.

Если сменили фамилию:

- подайте заявление на обновление данных СНИЛС (в клиентской службе СФР, МФЦ или через работодателя);

- обновите личные данные на Госуслугах;

- обратитесь в банк, чтобы актуализировать данные счета.

После подайте заявление о смене реквизитов получения единого пособия. Если получаете сразу несколько выплат (например, единое пособие и выплату из маткапитала), заявление о смене реквизитов нужно оформлять на каждое пособие отдельно.

Папа может все что угодно! Оформить детское пособие, взять больничный, когда малыш приболел, и даже уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо мамы.

Теги
справбюро

Все новости

Малыша черного грифа из Тункинского нацпарка отдали в Иркутский зоопарк
25.11.2024 в 17:02
«Конечно, это нехорошо, когда люди занимаются рукоприкладством»
25.11.2024 в 16:33
Школьники Бурятии примут участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»
25.11.2024 в 15:36
Жителей Улан-Удэ штрафуют за хождение по льду
25.11.2024 в 15:23
Более 600 миллионов рублей пособия назначили будущим мамам
25.11.2024 в 15:20
В Бурятии мошенникам слили бюджет района
25.11.2024 в 15:09
В Бурятии директор пилорамы нашел труп работника
25.11.2024 в 14:46
В Бурятии судебные приставы взыскали ущерб за украденных лошадей
25.11.2024 в 14:33
В Улан-Удэ благоустроят Александровский сад» и сквер на Фрунзе
25.11.2024 в 14:18
Жители Улан-Удэ всех возрастов соревнуются в шахматах
25.11.2024 в 14:07
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Школьники Бурятии примут участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»
Заявки нужно подать до 18 марта 2025 года
25.11.2024 в 15:36
Жителей Улан-Удэ штрафуют за хождение по льду
Пешеходов и водителей призывают не соваться на тонкий лед
25.11.2024 в 15:23
Более 600 миллионов рублей пособия назначили будущим мамам
Пособие предоставляется работающим беременным женщинам или усыновившим ребенка в возрасте до трёх месяцев
25.11.2024 в 15:20
В Улан-Удэ благоустроят Александровский сад» и сквер на Фрунзе
На благоустройство Арбата денег не хватило
25.11.2024 в 14:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru