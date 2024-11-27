Соцподдержка отцов

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какую помощь от государства могут получить папы?»

Николай Дмитриевич Ф.

Отпуск и пособие по уходу за ребенком доступны не только маме - ухаживать за малышом и оформить выплату может отец.

Для этого нужно отдать работодателю два заявления:

- о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

- о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Деньги начисляются с первого дня отпуска до достижения ребёнком полутора лет.

Больничный по уходу за ребенком. Если сын или дочь заболели, папа может взять оплачиваемый больничный.

Размер выплаты зависит от возраста ребенка:

- ребенок до 7 лет включительно — 100% среднего заработка, вне зависимости от стажа;

- старше 8 лет — первые 10 дней болезни оплачиваются в размере 60, 80 или 100% среднего заработка в зависимости от стажа. В последующие дни правила выплаты сохраняются при стационарном лечении, при амбулаторном составят 50% среднего заработка.

На какой срок можно взять оплачиваемый больничный по болезни ребенка:

- до 7 лет — не более 60 дней в год. При сложном заболевании — до 90 дней;

- 7–15 лет — до 45 дней в год, не больше 15 дней подряд;

- при уходе за ребенком с инвалидностью — до 120 дней в год.

Трудовые гарантии для многодетных отцов

Работодатель не может уволить такого папу, если совпадают оба условия:

- он единственный кормилец;

- в семье трое или больше малолетних детей, одному из которых меньше трех лет.

Также ежегодный оплачиваемый отпуск многодетному отцу предоставляется в удобное для него время, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Досрочная пенсия. Папы, которые воспитывали ребёнка с инвалидностью до восьми лет, имеют право выйти на пенсию досрочно, если этого не будет делать мама. Такие отцы могут начать получать пенсию по старости в 55 лет, если имеют страховой стаж не менее 20 лет. Другие условия уточняйте в местном отделении СФР.