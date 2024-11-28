Отказ в предоставлении отпуска
Вопрос: «Может ли работодатель не отпустить меня в отпуск?»
Роман Т.
Любой работник может уйти в оплачиваемый отпуск спустя шесть месяцев работы по ТК РФ, а по договоренности с начальством даже раньше. Для этого нужно написать заявление и согласовать график отпусков с отделом кадров. Если вам не дают уйти на отдых, работодатель нарушает трудовое законодательство.
Минимум отпуска — 28 календарных дней в год. Не отпустить сотрудника могут, если его отсутствие повлияет на деятельность компании. Но сам работник должен дать на это свое согласие.
Перенесенный отпуск должны предоставить в течение 12 месяцев следующего рабочего года.
Нельзя отказать в отпуске работникам:
- младше 18 лет;
- трудящимся на вредных производствах или в опасных условиях.
Если работодатель нарушает закон, Государственная инспекция труда это проверит.
Ему вынесут предупреждение или выпишут штраф:
- должностному лицу, ИП, малому предприятию — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей;
- остальным компаниям — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Как пожаловаться в инспекцию труда:
- напишите жалобу на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
- подайте ее лично в трудовую инспекцию — список по регионам есть на карте Роструда;
- отправьте заявление заказным письмом — бланк есть на сайте базы НПА;
- на портале «Онлайнинспекция.рф» заполните форму «Сообщить о проблеме». Нужно будет зарегистрироваться через «Госуслуги».
При любом из вариантов ответ поступит в течение 30 дней.