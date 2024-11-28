Общество 28.11.2024 в 09:00

Отказ в предоставлении отпуска

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Текст: Номер один
Отказ в предоставлении отпуска
Номер один

Вопрос: «Может ли работодатель не отпустить меня в отпуск?» 

Роман Т.

Любой работник может уйти в оплачиваемый отпуск спустя шесть месяцев работы по ТК РФ, а по договоренности с начальством даже раньше. Для этого нужно написать заявление и согласовать график отпусков с отделом кадров. Если вам не дают уйти на отдых, работодатель нарушает трудовое законодательство.

Минимум отпуска — 28 календарных дней в год. Не отпустить сотрудника могут, если его отсутствие повлияет на деятельность компании. Но сам работник должен дать на это свое согласие. 

Перенесенный отпуск должны предоставить в течение 12 месяцев следующего рабочего года.

Нельзя отказать в отпуске работникам:

- младше 18 лет;

- трудящимся на вредных производствах или в опасных условиях.

Если работодатель нарушает закон, Государственная инспекция труда это проверит.

Ему вынесут предупреждение или выпишут штраф:

- должностному лицу, ИП, малому предприятию — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей;

- остальным компаниям — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как пожаловаться в инспекцию труда:

- напишите жалобу на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;

- подайте ее лично в трудовую инспекцию — список по регионам есть на карте Роструда;

- отправьте заявление заказным письмом — бланк есть на сайте базы НПА;

- на портале «Онлайнинспекция.рф» заполните форму «Сообщить о проблеме». Нужно будет зарегистрироваться через «Госуслуги».

При любом из вариантов ответ поступит в течение 30 дней.

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