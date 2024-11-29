Свидетель ДТП

Вопрос: «Что делать, если я стал свидетелем ДТП?»

Дмитрий Николаевич Ф.

Если вы стали свидетелем серьезного ДТП, вы можете спасти жизнь пострадавшим. Но помните, что выбегать на оживлённую трассу или подходить к дымящимся машинам опасно.

Не рискуйте своей безопасностью. Если вы за рулем, остановите машину на обочине или полосе безопасности. Не забудьте включить аварийку, выставьте знак аварийной остановки. Ходите не по дороге, а за силовым ограждением. Не приближайтесь к месту ДТП слишком близко, поврежденный автомобиль может загореться. Соблюдайте расстояние 50–100 м, а на мокрой или скользкой дороге — дальше.

Есть пострадавшие — нужно вызвать спасателей. Следует позвонить в экстренные службы по телефону 112 и сообщить:

- место аварии;

- повреждения автомобилей, опрокинулись они или нет, стоят на дороге или съехали в кювет;

- сколько пострадавших, есть ли дети;

- в сознании ли, какие у них травмы, зажаты ли они в машине;

- есть ли угроза пожара: утечка топлива, дым или пламя, искры

Если ДТП на трассе, определите точное место по навигатору или с помощью километровых столбов и названия ближайшего населенного пункта. Действуйте быстро, от этого может зависеть здоровье и жизнь людей.

При угрозе пожара не подходите к машине. Если на нее упали провода под напряжением — это видно по искрам и испаряющейся из земли влаги. Не позволяйте другим людям подходить к месту ЧП. Если угрозы возгорания нет, по возможности снимите клеммы с аккумуляторов в повреждённой машине. Если у вас в машине есть огнетушитель, берите его с собой — чтобы в крайнем случае быстро потушить небольшое возгорание.

Что делать, если пострадавший заблокирован? Если нет угрозы пожара, постарайтесь помочь пострадавшим. До прибытия экстренных служб доставать пострадавшего стоит только при прямом риске для жизни — например, пострадавший не дышит и у него нет пульса. Разговаривайте с пострадавшим даже, если он не отвечает — он может вас слышать и поймет, что ему помогают. Скажите ему, что помощь скоро будет. Если пострадавший может говорить, узнайте, что у него болит, есть ли аллергия на лекарства, и передайте это врачам.

Снимите ДТП на фото и видео. После первой помощи пострадавшим зафиксируйте место аварии. Это поможет полиции и страховой разобраться в обстоятельствах случившегося. Важно: ничего не трогайте и не переносите. Ведите съемку с четырех сторон и разного расстояния.

Что снимать:

- положение на дороге машин и их передних колес;

- тормозные следы и следы утечки топлива;

- повреждения, в том числе состояние фар, осколки, обломки;

- разметку, дорожные знаки и светофоры рядом.

Что делать, если виновник аварии скрылся? Если виновный в ДТП водитель покинул место происшествия или пытается скрыться, запишите:

- номерной знак его машины,

- марку и цвет,

- сколько в ней людей.

Задерживать участника ДТП самостоятельно не стоит.

Как взаимодействовать с полицией. Подробно расскажите о деталях происшествия.

Предоставьте фото- и видеоматериалы, у себя по возможности сохраните копии. Оставьте для связи телефон и контактные данные. Полиция может уточнить детали позже. При необходимости вам нужно будет явиться по вызову судьи, органа или должностного лица, которое занимается делом о ДТП. От вас потребуется дать показания и удостоверить их своей подписью в протоколе.