Аннулирование заявки на маткапитал

Вопрос: «Мы направили маткапитала на образование ребенка. Можно ли поменять на улучшение жилищных условий?»

Татьяна Петровна И.

Маткапитал можно перенаправить на другую цель. Для этого нужно аннулировать старую заявку и подать новую в течение десяти дней.

Аннулирование заявления через «Госуслуги»:

- внесите свои данные паспорта, если они не указаны на портале «Госуслуги»;

- найдите раздел «Аннулирование заявления о распоряжении материнским капиталом»;

- введите номер распоряжения маткапиталом, который присвоил Социальный фонд России (СФР) и дату подачи;

Подразделение СФР автоматически определится по адресу проживания, который вы указали. Заявление рассмотрят в течение трех календарных дней, уведомление об одобрении или отказе придет в личный кабинет.

Для аннулирования через СФР нужно прийти в отделение, где подавали заявление о распоряжении маткапиталом.

С собой нужно взять:

- паспорт;

- заявление об аннулировании.

Сотрудник фонда назначит дату повторного визита: вам сообщат о подтверждении или отказе в аннулировании — не позднее пяти календарных дней после подачи заявления. Можно согласовать с СФР, чтобы уведомление и поданные документы вам отправили заказным письмом.

Отказ в аннулировании:

- заявление о распоряжении подали больше десяти дней назад;

- СФР уже перечислил деньги;

- в СФР нет вашего заявления о распоряжении;

- вы хотели аннулировать получение сертификата на маткапитал.

Как вернуть неиспользованные средства? Если СФР перевел не все деньги, остаток можно перераспределить. Для этого тоже надо написать заявление об аннулировании.

Напоминаем, материнский капитал можно тратить одновременно на несколько целей:

- образование ребенка;

- улучшение условий жилья;

- накопительная пенсия родителей;

- ежемесячная выплата на детей до трех лет;

- социальная интеграция в общество для детей с инвалидностью.

Для этого укажите выбранные направления в заявлении.