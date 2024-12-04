Ограничения на работе для беременных

Вопрос: «Куда нельзя привлекать беременных женщин?»

Валентина Олеговна

Беременных женщин нельзя привлекать к работе в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочно, а также направлять в командировки.

По заявлению беременной женщины работодатель на основании медзаключения обязан снизить нормы выработки (обслуживания) или перевести на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка.

Будущая мама освобождается от исполнения своих обязанностей с сохранением среднего заработка до предоставления ей другой работы.

Беременной женщине нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу.

Будущую маму нельзя уволить по инициативе работодателя или в связи с сокращением штата.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно только при ликвидации организации.

Будущая мама может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы перед или сразу после отпуска по беременности и родам.