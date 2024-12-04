Общество 04.12.2024 в 09:00

Ограничения на работе для беременных

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Текст: Номер один
Ограничения на работе для беременных
Pixabay

Вопрос: «Куда нельзя привлекать беременных женщин?»

Валентина Олеговна

Беременных женщин нельзя привлекать к работе в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочно, а также направлять в командировки.

По заявлению беременной женщины работодатель на основании медзаключения обязан снизить нормы выработки (обслуживания) или перевести на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка.

Будущая мама освобождается от исполнения своих обязанностей с сохранением среднего заработка до предоставления ей другой работы.

Беременной женщине нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу.

Будущую маму нельзя уволить по инициативе работодателя или в связи с сокращением штата.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно только при ликвидации организации.

Будущая мама может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы перед или сразу после отпуска по беременности и родам.

 

 

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