Фото детей в школе

Вопрос: «Может ли учитель фотографировать учеников и выкладывать в школьный чат?»

Арюна Б .

В силу ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия.

Согласие не требуется в случаях:

- использование изображения осуществляется в публичных интересах;

- изображение гражданина получено при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (за исключением случаев, когда изображение является основным объектом использования).

Это могут быть: открытые уроки, классные часы, собрания, отчетные концерты и иные подобные мероприятия. Однако если изображение ребенка публикуется крупным планом, необходимо разрешение законных представителей для публикации, даже если съемка проводилась в месте, открытом для свободного посещения.

Следует знать, несовершеннолетние до 14 лет самостоятельно не могут давать согласие третьим лицам на опубликование и использование их изображения. Согласие третьим лицам на опубликование и использование изображения малолетнего должны давать от их имени их законные представители (в том числе родители).

Граждане от 14 до 18 лет вправе давать согласие на использование их изображения третьим лицам самостоятельно, но с согласия их законных представителей.

За нарушение требований законодательства о персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Статьей 137 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении или СМИ.

В порядке гражданского судопроизводства истец также имеет право взыскать компенсацию морального вреда за нарушение права на изображение гражданина (ребенка).

Родителям (законным представителям) не следует забывать о возможных последствиях дачи согласия на использование изображения своего ребенка (подопечного) в Интернете и СМИ.