Общество 21.11.2024 в 09:44

На улицах Улан-Удэ за ночь высыпали 400 тонн песка

Также уборщики очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком
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Текст: Служба информации "Номер один"
На улицах Улан-Удэ за ночь высыпали 400 тонн песка

На улицах Улан-Удэ за ночь высыпали 400 тонн песка. Также уборщики очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком.

- За ночь на подсыпку города было использовано 400 тонн песка. Это примерно 4,5 ж/д вагона, - сообщили в комбинате по благоустройству.

Работы по подсыпке дорог в Улан-Удэ идут непрерывно. Сейчас коммунальщики подсыпают ул. Бабушкина, Терешковой, Клыпина, Водопадная, Шульца, 100-ые кварталы, Левый берег и мкрн Загорск.

Активно приводят городские улицы в порядок и уборщики территорий. Они очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком. Всего на улицах города сегодня трудится 118 уборщиков территорий. Отметим, что ночью тротуары очищали трактора-щетки.

Всего в уборке участвует 78 единиц техники

 

Фото: скриншот видео, мэрия Улан-Удэ

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