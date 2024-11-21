На улицах Улан-Удэ за ночь высыпали 400 тонн песка. Также уборщики очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком.

- За ночь на подсыпку города было использовано 400 тонн песка. Это примерно 4,5 ж/д вагона, - сообщили в комбинате по благоустройству.

Работы по подсыпке дорог в Улан-Удэ идут непрерывно. Сейчас коммунальщики подсыпают ул. Бабушкина, Терешковой, Клыпина, Водопадная, Шульца, 100-ые кварталы, Левый берег и мкрн Загорск.

Активно приводят городские улицы в порядок и уборщики территорий. Они очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком. Всего на улицах города сегодня трудится 118 уборщиков территорий. Отметим, что ночью тротуары очищали трактора-щетки.

Всего в уборке участвует 78 единиц техники

Фото: скриншот видео, мэрия Улан-Удэ