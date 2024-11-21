Общество 21.11.2024 в 10:10

За дорожной обстановкой в Улан-Удэ следит Интеллектуальная транспортная система

Информацию о ситуации на дорогах можно узнавать в режиме реального времени
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Текст: Андрей Константинов
За дорожной обстановкой в Улан-Удэ следит Интеллектуальная транспортная система
Фото: Комитет по транспорту мэрии
В Улан-Удэ за дорожной обстановкой в городе следит Интеллектуальная транспортная система. Сейчас, в связи с погодными условиями, поток автомобилей идет замедленно. Информацию о ситуации на дорогах в режиме реального времени можно узнавать в телеграм-канале Комитета по транспорту.

Телефон «горячей линии» МКУ «Центр управления ИТС Улан-Удэ» по вопросам движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.
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