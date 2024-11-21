В селе Нижние Тальцы Заиграевского района отремонтируют дорогу. Срок выполнения работ намечен на конец октября 2025 года.

- Дорогу, протяженностью 1,75 км, приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Накануне администрация района заключила контракт с подрядной организацией, выигравшей торги, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Участок, подлежащий ремонту, начинается от региональной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга – Хоринск, проходит через село и обеспечивает подъезд к администрации, детскому саду, фельдшерско-акушерскому пункту. Кроме того, по ней проходят маршруты школьного автобуса и общественного транспорта.



- Дорога очень значима для жителей села, с большой транспортной нагрузкой, поэтому администрацией района было принято решение об улучшении транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, приведении в нормативное состояние. В этом году участок был включен в дорожный нацпроект и уже в следующем году с наступлением положительных температур, подрядная организация планирует приступить к его реализации, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Напомним, с 2017 года по приоритетному, а затем и национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Заиграевском районе отремонтировали порядка 68 км на 22 участках. В 2024 году привели в порядок участок улицы Серова в селе Заиграево.

Фото: минтранс Бурятии