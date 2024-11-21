В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги

В Улан-Удэ водители Комбината по благоустройству всю ночь убирали и подсыпали песком городские дороги. Как отметили в мэрии, коммунальщики очень устали, стараясь выполнить максимальный объем работ. Утром они сдали смену и ушли отдыхать.«На 7 утра в городе были убраны все основные магистрали. С 6 утра начали свою работу уборщики территорий. В городе идёт непрерывная ликвидация последствий снегопада», - рассказали в мэрии.Власти города призывают водителей быть аккуратными за рулем и не торопиться.