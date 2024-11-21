В Улан-Удэ активно подсыпают улицы

В Улан-Удэ дворники работают по всему городу с 6 утра. Они очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком. Как сообщили в мэрии, всего на улицах города сегодня трудится более 100 уборщиков территорий. Для подсыпки специалисты используют песок из красных ящиков.





Напомним, что на поворотах, спусках и подъемах установлены красные ящики с песком. Горожане при необходимости могут самостоятельно подсыпать скользкие участки.





Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.



