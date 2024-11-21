Общество 21.11.2024 в 12:12

В Улан-Удэ активно подсыпают улицы

На улицах города сегодня трудится более 100 дворников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ активно подсыпают улицы
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ дворники работают по всему городу с 6 утра. Они очищают тротуары от снега, а скользкие участки подсыпают песком. Как сообщили в мэрии, всего на улицах города сегодня трудится более 100 уборщиков территорий. Для подсыпки специалисты используют песок из красных ящиков.


Напомним, что на поворотах, спусках и подъемах установлены красные ящики с песком. Горожане при необходимости могут самостоятельно подсыпать скользкие участки.


Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

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уборка снега

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