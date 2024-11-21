Общество 21.11.2024 в 09:50

К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более тысячи участников из 65 стран

Участники обсудят противодействие фейкам и обменяются лучшими практиками
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Текст: Иван Иванов
К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более тысячи участников из 65 стран
Фото: pixabay.com
В Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», организованный АНО «Диалог Регионы». Участие в мероприятии приняли более 1000 экспертов, представителей органов власти, СМИ и бизнес-сообщества из 65 стран, в том числе США, Австралии, Аргентины, Уругвая, Перу, Франции, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии и других.

Деловая программа форума включает в себя 7 сессий. Участники обсудят вопросы противодействия фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы. В рамках форума будет подписан меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу и представлены уникальные исследования о влиянии недостоверной информации и методах борьбы с ней.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Стратегическим партнером форума выступает ТАСС. Международная сессия проводится при участии RT.

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