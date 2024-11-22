Молодым жителям Бурятии спишут ипотеку на 30%

В Бурятии риелторы потирают руки - появился еще один импульс для роста числа сделок. Правительство страны решило дополнительно стимулировать граждан до 35 лет. Министерство финансов РФ передаст по несколько миллионов рублей каждому льготнику в рамках программы. Размер выплаты составит от 30% до 35% стоимости жилья - средства можно будет направить на покупку квартиры в новостройке или частного дома, а также на первый взнос или погашение ипотеки. Однако есть нюанс: речь идет о контрактниках и мобилизованных на специальную военную операцию. Обычные же граждане готовятся к новому витку роста цен на недвижимость в республике.Молодые участники специальной военной операции (до 35 лет включительно. – Прим. ред.) получат первоочередное право на выплаты для улучшения своих жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Объем выплат составляет от 30% до 35% стоимости жилья. Полученные средства можно будет направить на покупку квартиры в новостройке, на покупку частного дома, на строительство собственного жилья, на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотечного кредита.Денежные средства будут предоставляться в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Главный критерий – семья действительно должна нуждаться в улучшении своих жилищных условий. Помимо участников специальной военной операции, такое право имеют молодые семьи (в том числе с тремя и более детьми. – Прим. ред.), которые встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.Напомним, с предложением включить молодые семьи участников специальной военной операции в список первоочередных получателей социальных выплат на покупку или строительство жилья Минстрой России выступил еще в сентябре.Бывший военный комиссар из Бурятии юрист Алексей Зояркин полагает, что эта точечная льгота направлена на стимулирование прихода в армию именно молодых людей.- Сегодня в республике контракты подписывают в основном лица среднего и старшего возраста. Есть по стране даже случаи прихода на службу 60-70-летних добровольцев. Понятное дело, что к этому возрасту у многих пенсионеров уже появляется набор разного рода заболеваний и им попросту тяжело выполнять боевые задачи, поскольку физические кондиции уже не те. Первый разряд в комплектовании войск приходится как раз-таки на возраст до 35 лет – это самые боеспособные бойцы. Именно они сейчас и понадобились государству. Поэтому их будут стимулировать такими льготами в первую очередь, - отмечает он.Интересно, а насколько эти выплаты простимулируют наш рынок недвижимости? Улан-удэнский риелтор Наталья Бадмаева считает, что прирост, конечно же, будет, но небольшой.- Возраст до 35 лет – это основное условие для получения Дальневосточной ипотеки, поэтому молодые люди в основном уже все закредитованы. Новых прибавится немного. Это больше будет иметь значение для досрочного погашения ипотечных кредитов, - говорит риелтор.Улан-удэнский эксперт в области недвижимости Лариса Бибишева отмечает, что наш рынок и так простимулирован различными выплатами льготникам.- Очень много сделок сейчас проводится по субсидиям детям-сиротам, поэтому недорогие квартиры выкупаются довольно быстро. В целом наш вторичный рынок если и снизился по сравнению с прошлым годом, то ненамного. Очень вырос спрос на дома. Сейчас он держится в основном за счет выплат из государственного бюджета различным льготникам, - сообщила она.Напомним, ранее ипотеки субсидировались государством в куда в больших объемах. В связи с этим, из-за обязательств государства перед банками, на сегодняшний день бюджет несет существенные потери, компенсируя им коммерческую ставку.- Поэтому с весны этого года число льготных ипотек снижается, а условия ужесточаются. Но пока нас, республику, держат Дальневосточная ипотека и массовые выплаты контрактникам и их семьям, - говорят улан-удэнские риелторы.При этом они отмечают, что с 2022 года решающим фактором получения ипотечного кредита контрактниками стали выплаты по ранениям.- Таких клиентов у нас было очень много. Эти выплаты составляют 3 млн рублей, и ранее их хватало для того, чтобы внести первоначальный взнос за квартиру, приобрести автомобиль и рассчитаться по другим долгам. Даже приобрести мебель в новую квартиру, – рассказывают риелторы. – Однако сейчас минимальный взнос по ипотеке вырос до 50%, стоимость дома поднялась с 3 млн рублей до 7 млн, и этих выплат едва хватает даже на первоначальный взнос.Вдобавок у риелторов вызывает опасение тот факт, что выплаты для части контрактников по ранениям могут значительно сократиться. Если раньше бюджет исправно платил даже за не слишком тяжелые ранения до 3 млн рублей, то теперь их решили четко дифференцировать. Правительство страны утвердило постановление, устанавливающее размеры единовременной выплаты военнослужащим, получившим боевые травмы и увечья во время спецоперации. Размер выплаты зависит от тяжести ранения: 3 млн рублей – за тяжелые увечья и 1 млн рублей – за легкие ранения. А 100 000 рублей выплатят за другие травмы.Впрочем, Владимир Путин спустя короткое время подписал указ, согласно которому, лицу, получившему увечье (ранение, травму, контузию. – Прим. ред.), повлекшее за собой наступление инвалидности, будет положена единовременная выплата в 4 млн рублей. А те тяжелораненые, которые ранее уже получили по 3 млн, получат право на дополнительный 1 млн рублей.Таким образом, жилищный рынок Бурятии все больше попадает под влияние бюджетных субсидий. Насколько долго эта зависимость будет продолжаться, покажет январь 2025 года, когда, по прогнозам политических экспертов, может стартовать переговорный процесс насчет украинского кризиса между вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России. Как бы это ни было парадоксально, но политические настроения в Вашингтоне могут косвенно отразиться и на ценах жилищного рынка в нашем регионе.