Общество 21.11.2024 в 15:35

В Бурятии откроется отделение «Ассоциации ветеранов и участников СВО»

Его возглавит депутат Народного Хурала РБ Михаил Босхолов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии откроется отделение «Ассоциации ветеранов и участников СВО»

В среду, 20 ноября, заместитель председателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов встретился с председателем создаваемого отделения «Ассоциации ветеранов и участников СВО» Михаилом Босхоловым.

- Правительство Бурятии всегда будет поддерживать наших героев и всячески помогать ветеранам. Особенно нашим инициативным ребятам, которые готовы помогать другим. Уверен, их планы осуществятся, а мы в этом поможем, – сказал Алдар Гулгенов.

В настоящее время ассоциация находится на стадии государственной регистрации.

Сейчас инициаторы ведут детальную проработку целей и задач, стоящих перед ассоциацией, в том числе вопросов по оказанию всесторонней поддержки со стороны правительства республики для эффективной работы отделения.

Более 50 регионов России уже создали региональные отделения при общероссийской «Ассоциации ветеранов и участников СВО».

Члены отделений занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, помогают семьям своих боевых товарищей, увековечивают память павших Героев Отечества, развивают спорт и участвуют в доработке системы поддержки ветеранов спецоперации.

 

Фото: правительство РБ

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