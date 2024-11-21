В Бурятии откроется отделение «Ассоциации ветеранов и участников СВО»

В среду, 20 ноября, заместитель председателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов встретился с председателем создаваемого отделения «Ассоциации ветеранов и участников СВО» Михаилом Босхоловым.

- Правительство Бурятии всегда будет поддерживать наших героев и всячески помогать ветеранам. Особенно нашим инициативным ребятам, которые готовы помогать другим. Уверен, их планы осуществятся, а мы в этом поможем, – сказал Алдар Гулгенов.

В настоящее время ассоциация находится на стадии государственной регистрации.

Сейчас инициаторы ведут детальную проработку целей и задач, стоящих перед ассоциацией, в том числе вопросов по оказанию всесторонней поддержки со стороны правительства республики для эффективной работы отделения.

Более 50 регионов России уже создали региональные отделения при общероссийской «Ассоциации ветеранов и участников СВО».

Члены отделений занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, помогают семьям своих боевых товарищей, увековечивают память павших Героев Отечества, развивают спорт и участвуют в доработке системы поддержки ветеранов спецоперации.

Фото: правительство РБ