Общество 22.11.2024 в 09:38

Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий

Благодаря им можно оперативно находить и исправлять нестыковки в проекте
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий

Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ), позволяющих увидеть проект в формате 3D. Благодаря им можно оперативно находить и исправлять нестыковки в проекте.

- Бурятия активно переходит на проектирование объектов с применением технологий информационного моделирования. Например, проект новой школы в селе Баянгол разрабатывали с помощью ТИМ-технологий. Благодаря этим технологиям можно оперативно находить и исправлять коллизии в проекте. В то время, как в 2Д-чертежах такие проблемы могут остаться незамеченными и выявиться только на стадии строительства. Таким образом, применение ТИМ-технологий позволяют проектировать объекты в разы быстрее, - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



На сегодняшний день школа построена уже на 80%. Подрядчик проводит сейчас кровельные, фасадные и отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

По проекту, школа рассчитана на 176 учеников и состоит из трёх блоков. В ней разместятся учебные кабинеты, библиотека и спортивный зал. Учебное заведение строят в рамках нацпроекта «Образование».

 

Фото: управление капстроительства РБ

Все новости

Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
22.11.2024 в 10:30
В Улан-Удэ пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою
22.11.2024 в 10:10
Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»
22.11.2024 в 10:08
В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила грузовик
22.11.2024 в 09:50
Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий
22.11.2024 в 09:38
Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии
22.11.2024 в 09:38
Опрокинувшаяся фура перегородила трассу в Бурятии
22.11.2024 в 09:29
Номер СНИЛС
22.11.2024 в 09:00
Молодым жителям Бурятии спишут ипотеку на 30%
22.11.2024 в 06:00
Улан-удэнцев приглашают на концерт хоровой музыки «Песни сердца»
21.11.2024 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
Масштабные отключения пройдут в разных районах города
22.11.2024 в 10:30
Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»
Любителей парковки на газонах ждут крупные штрафы
22.11.2024 в 10:08
Номер СНИЛС
Как узнать?
22.11.2024 в 09:00
Молодым жителям Бурятии спишут ипотеку на 30%
Игроки жилищного рынка республики ждут новые транши из госбюджета
22.11.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru