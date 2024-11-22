Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий

Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ), позволяющих увидеть проект в формате 3D. Благодаря им можно оперативно находить и исправлять нестыковки в проекте.

- Бурятия активно переходит на проектирование объектов с применением технологий информационного моделирования. Например, проект новой школы в селе Баянгол разрабатывали с помощью ТИМ-технологий. Благодаря этим технологиям можно оперативно находить и исправлять коллизии в проекте. В то время, как в 2Д-чертежах такие проблемы могут остаться незамеченными и выявиться только на стадии строительства. Таким образом, применение ТИМ-технологий позволяют проектировать объекты в разы быстрее, - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.









На сегодняшний день школа построена уже на 80%. Подрядчик проводит сейчас кровельные, фасадные и отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

По проекту, школа рассчитана на 176 учеников и состоит из трёх блоков. В ней разместятся учебные кабинеты, библиотека и спортивный зал. Учебное заведение строят в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: управление капстроительства РБ