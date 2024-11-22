Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»

Автоматическая фотофиксация парковки в неположенных местах - на газонах и тротуарах - в ближайшее время начнется на всей территории Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, ее будет производить программный комплекс «Дозор-МП». Он представляет собой планшет, который крепится на стекле служебного автомобиля. Комплекс в реальном времени фиксирует изображения автомобилей, которые припаркованы на газонах, и распознает их номера.«Тестирование комплекса проходило с июня 2024 года в Железнодорожном районе Улан-Удэ. «Дозор-МП» фиксировал факты незаконной парковки на газонах и территориях, предназначенных для озеленения. Нарушителям выписывались штрафы. Метод показал свою эффективность», - отметили в мэрии.В частности, с июня по октябрь с помощью комплекса было составлено 515 протоколов по ст. 26.2 закона Республики Бурятия об административных правонарушениях - «Проезд, остановка и стоянка транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках». Наложено штрафов на сумму 1,7 млн рублей. Это больше, чем за предыдущие 4 года, когда такие нарушения фиксировались в «ручном» режиме.Как напомнили в мэрии, штрафы за данное нарушение достаточно внушительны: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; от 5 до 10 тысяч рублей - для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.