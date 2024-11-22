Общество 22.11.2024 в 10:08

Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»

Любителей парковки на газонах ждут крупные штрафы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Автоматическая фотофиксация парковки в неположенных местах - на газонах и тротуарах - в ближайшее время начнется на всей территории Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, ее будет производить программный комплекс «Дозор-МП». Он представляет собой планшет, который крепится на стекле служебного автомобиля. Комплекс в реальном времени фиксирует изображения автомобилей, которые припаркованы на газонах, и распознает их номера.

«Тестирование комплекса проходило с июня 2024 года в Железнодорожном районе Улан-Удэ. «Дозор-МП» фиксировал факты незаконной парковки на газонах и территориях, предназначенных для озеленения. Нарушителям выписывались штрафы. Метод показал свою эффективность», - отметили в мэрии.

В частности, с июня по октябрь с помощью комплекса было составлено 515 протоколов по ст. 26.2 закона Республики Бурятия об административных правонарушениях - «Проезд, остановка и стоянка транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках». Наложено штрафов на сумму 1,7 млн рублей. Это больше, чем за предыдущие 4 года, когда такие нарушения фиксировались в «ручном» режиме.

Как напомнили в мэрии, штрафы за данное нарушение достаточно внушительны: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; от 5 до 10 тысяч рублей - для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.
Теги
автомобиль нарушение

Все новости

Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
22.11.2024 в 10:30
В Улан-Удэ пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою
22.11.2024 в 10:10
Автомобилистов Улан-Удэ пугают «Дозором»
22.11.2024 в 10:08
В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила грузовик
22.11.2024 в 09:50
Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий
22.11.2024 в 09:38
Пожилой мужчина сильно обгорел на пожаре в Бурятии
22.11.2024 в 09:38
Опрокинувшаяся фура перегородила трассу в Бурятии
22.11.2024 в 09:29
Номер СНИЛС
22.11.2024 в 09:00
Молодым жителям Бурятии спишут ипотеку на 30%
22.11.2024 в 06:00
Улан-удэнцев приглашают на концерт хоровой музыки «Песни сердца»
21.11.2024 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
Масштабные отключения пройдут в разных районах города
22.11.2024 в 10:30
Новую школу в Баргузинском районе строят с помощью 3D технологий
Благодаря им можно оперативно находить и исправлять нестыковки в проекте
22.11.2024 в 09:38
Номер СНИЛС
Как узнать?
22.11.2024 в 09:00
Молодым жителям Бурятии спишут ипотеку на 30%
Игроки жилищного рынка республики ждут новые транши из госбюджета
22.11.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru