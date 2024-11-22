Жители Улан-Удэ останутся без света и воды

22 ноября из-за ремонтных работ на сетях «Бурятэнерго» в ряде районов города отключат электричество. Также ремонт будут проводить и сотрудники «Водоканала», из-за этого произойдет отключение холодной воды.ул. Крылова 1-17, ул. Пермская 2-47, ул. Тулаева 63-119, ул. Уфимская 1-19, ул. Лебедева 22 – 113, ул. Успенского 1 – 54, ул. Безымянная 1 – 15, ул. Талецкая 1-15, ул. Таёжная 54 – 112, Детприемник по Ул. 502 км 125, ул. Ключевская 43, сад «Энергетик», скважина №5 (Водоканал), СТ «Удинский», СНТ «Вишня-2», ООО «Авторынок» ул. Тулаева 112, ООО Хлебушек, ПГСК №252, ООО «Лотос», ООО «Промгражданстрой», АО «Сельстроикомплект».- пер. Кемеровский 14-79, пер. Грачевский 4-56, ул. Кемеровская 13-52.- п. Тулунжа, ул. Ноябрьская 1-44, ул. Трудовая 1-47, ул. Осенняя 1-30.- п. Тулунжа, ул. Деловая, ул. Смоленская, ул. Охотская, ул. Правды.- ул. М. Расковой 7-27, д/дом «Малышок»- Тулунжа, - Ул. Юбилейная 27-62, ул. Луговая 1 - 28, ул. Можайская 7-22, ул. Орлиная1 - 18, ул. Подгорная 5 - 23, ул. Ноябрьская 26, ул. Осенняя 30, ул. Державная 2-56, ул. Песочная 36, 40, ул. Икатская 5, ул. Мраморная 10, 31, ул. Рощинская 2,14,15, ул. Полянская 3, 12, ул. Радужная 2, 8, 24, 25, ул. Крылатая 6-23, амбулатория филиал Поликлиники 1, ул. Акшинская 5/2, ул. 40 лет Победы 1 - 10, ул. Кооперативная 1 -8, ул. Осенняя 2-10, ул. Трудовая 1-21, ул. Алтачейская 11-17, ул. Международная 1-28, ул. Гэгэтуйская 2-26, ул. Песочная 1-14, ул. Охотская, 1-13, ул. Деловая, 1-93, ул. Смоленская, 1-26, ул. Правды, 1-22.- ТЦ «Вегос-М» ул. Кабанская, АЗС ул. Кабанская 53, ООО «Лотос», ООО «Удинское» база №2, производственная база ул. Кабанская 59А, база ул. Обручева 46, ул. Кабанская,53/3 (магазин Автомир).- мкрн 140А 1, 45, 48, 49.- мкрн 140 7, 8.- административное здание ул. Мокрова, 54.