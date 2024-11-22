Улан-удэнцев предупреждают об опасности выхода на лёд. Вода замерзает неравномерно, и толщина льда небезопасна.

- На реках Улан-Удэ идет процесс ледостава, в период становления льда, вода замерзает неравномерно, и толщина льда сейчас небезопасная. Выход на лед запрещен, - предупредили спасатели.

Городские спасатели ежедневно осуществляют мониторинг береговых линий, а также проводят профилактические беседы с лицами, находящимися на водных объектах.

Напомним, вчера два рыбака решили порыбачить на реке возле ТРЦ «Пионер», льдина откололась и ее понесло течением на середину реки.

- Уважаемые родители! Спасатели предупреждают, первый лед очень коварен и опасен. Проведите беседы со своими детьми, не допускайте, чтобы они играли вблизи рек и водоемов, - предупредили спасатели.

Единый номер экстренных оперативных служб: «112», служба ЕДДС: 37-90-51, 21-36-65.

Фото: администрация Улан-Удэ