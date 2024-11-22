Штормовое предупреждение передали на выходные в Бурятии

По данным Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие двое суток в Бурятии ухудшится погода. Прогнозируются сильные снегопады, понижение температуры и усиление ветра до 20 м/с.Согласно прогнозу синоптиков, днем 23 ноября в большинстве районов ожидается снег различной интенсивности. Ветер западный 5-10, днем в отдельных районах 15-20 м/с, местами метели. Температура сегодня ночью будет -10, -15, местами -20, -25, по Прибайкалью -4, -9. Завтра днем 0, -5, местами -10, -15 градусов.В ночь с 23 на 24 ноября на большей части территории республики также ожидается снег. Местами он продолжится и днем 24 ноября. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью будет -11, -16, местами -21, -26. Днем 24 ноября ожидается -6, -11, местами -13, -18 градусов.