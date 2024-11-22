Общество 22.11.2024 в 11:04

«Она бросала ребенка и уходила пить»

Жительница Новосибирска отсудила пятилетнего сына у сестры
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Она бросала ребенка и уходила пить»
Ирина (слева) забрала ребенка Юли (справа). Фото: предоставлено Ириной/Соцсети
Жительница Новосибирска забрала пятилетнего сына у своей пьющей сводной сестры. За право быть опекуном ребенка женщина боролась 2 года: почему она приняла такое решение и как проходили разбирательства - в материале КП-Новосибирск.

Ирина живет в Новосибирске, а ее сводная сестра Юлия - в одном из райцентров. После смерти мужа женщина воспитывала сына одна. В 2023 году случилась беда: в их доме взорвался газовый котел, и Юля с трехлетним ребенком попали в больницу.

- Юля пролежала несколько дней в реанимации, а когда ее перевели в терапию, сбежала, бросив сына в детском отделении. Служба опеки отдала мальчика в приют, а я его оттуда забрала, - рассказала Ирина, опекун мальчика.

Ирина оформила над племянником опеку: Юлия была не против и обещала, что найдет новое жилье и работу и заберет сына. Время шло, но сибирячка не интересовалась жизнью ребенка. В итоге племянник стал называть Ирину мамой.

- Когда у меня закончился срок опеки, Юлия объявилась. Сказала, что хочет забрать сына. К тому моменту она вышла замуж и переехала. Я подала иск на лишение ее родительских прав, пытаясь отстоять свое право на воспитание ребенка. Но в ходе заседаний было решено оставить мальчика с ней, дать шанс биологической маме, - объясняла женщина.

Казалось бы, жизнь у Юлии стала налаживаться, но она продолжала пить. Женщина могла прийти за мальчиком в садик пьяной, а после смерти второго мужа переехала жить к подруге.

- Подруга устроила ее на работу в магазин, но сестра продержалась там пару дней и ушла. Юля бросила мальчика у подруги и ушла пить на несколько дней. Подруга Юли мне позвонила, спросила, буду ли я забирать мальчика. Я позвонила в полицию, но Юля объявилась и забрала ребенка. Я написала заявление и хотела, чтобы их нашли, - говорит женщина.

Юлию нашли в Октябрьском районе Новосибирска. По словам Ирины, она пила в квартире с какой-то подружкой. В полицию о шумной компании сообщили соседи. Мальчика забрали в социально-реабилитационный центр, с Ириной связались сотрудники отдела ПДН и рассказали обо всем.

- Мы с мужем приезжали к ребенку раз в неделю, привозили гостинцы, разговаривали с педагогами. Юлия приехала к нему всего лишь два или три раза, ничего ему не привезла. Мальчик пробыл там 4 месяца. В сентябре я забрала его и оформила временную опеку - на полгода, - уточнила Ирина.

В ноябре Юлию лишили родительских прав через суд: ни на одно заседание она не явилась.

- Скорее всего, она знает, что ее лишили родительских прав. Ей присылали повестку, есть еще общие знакомые, которые знали, что будут суды. Я уверена, что сын Юле не нужен, - рассуждает женщина.

Мальчик сейчас с Ириной: он снова называет ее мамой. Свой пятый день рождения он отметил с опекунами.

- Это был его первый день рождения с нами. Он один раз спросил только: «А где мама?» Я честно сказала, что не знаю. Предложила, чтобы мы с мужем стали его мамой и папой. Он согласился, сказал: «Давайте, вы хорошие», - добавляет сибирячка.

Все новости

Юные лесники из Бурятии стали призерами Всероссийского конкурса
22.11.2024 в 11:51
В Улан-Удэ открыли памятник вертолету
22.11.2024 в 11:40
В Бурятии из аварийного жилья переселили более шести тысяч человек
22.11.2024 в 11:35
В Бурятии снова отключат запись к врачам
22.11.2024 в 11:28
«Девушка из Китая» развела мужчину из Улан-Удэ на 1,5 млн рублей
22.11.2024 в 11:14
«Она бросала ребенка и уходила пить»
22.11.2024 в 11:04
Штормовое предупреждение передали на выходные в Бурятии
22.11.2024 в 10:57
Улан-удэнцев предупреждают об опасности выхода на лёд
22.11.2024 в 10:47
Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
22.11.2024 в 10:30
В Улан-Удэ пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою
22.11.2024 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Юные лесники из Бурятии стали призерами Всероссийского конкурса
Они представили свои проекты по охране природы
22.11.2024 в 11:51
В Улан-Удэ открыли памятник вертолету
Это модернизированная «восьмерка», которую на авиазаводе выпускают с 1970 года
22.11.2024 в 11:40
В Бурятии из аварийного жилья переселили более шести тысяч человек
До конца года еще введут в эксплуатацию два новых дома в Северобайкальске
22.11.2024 в 11:35
В Бурятии снова отключат запись к врачам
Ожидается, что отключение продлиться недолго
22.11.2024 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru