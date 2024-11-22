Общество 22.11.2024 в 11:04
«Она бросала ребенка и уходила пить»
Жительница Новосибирска отсудила пятилетнего сына у сестры
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска забрала пятилетнего сына у своей пьющей сводной сестры. За право быть опекуном ребенка женщина боролась 2 года: почему она приняла такое решение и как проходили разбирательства - в материале КП-Новосибирск.
Ирина живет в Новосибирске, а ее сводная сестра Юлия - в одном из райцентров. После смерти мужа женщина воспитывала сына одна. В 2023 году случилась беда: в их доме взорвался газовый котел, и Юля с трехлетним ребенком попали в больницу.
- Юля пролежала несколько дней в реанимации, а когда ее перевели в терапию, сбежала, бросив сына в детском отделении. Служба опеки отдала мальчика в приют, а я его оттуда забрала, - рассказала Ирина, опекун мальчика.
Ирина оформила над племянником опеку: Юлия была не против и обещала, что найдет новое жилье и работу и заберет сына. Время шло, но сибирячка не интересовалась жизнью ребенка. В итоге племянник стал называть Ирину мамой.
- Когда у меня закончился срок опеки, Юлия объявилась. Сказала, что хочет забрать сына. К тому моменту она вышла замуж и переехала. Я подала иск на лишение ее родительских прав, пытаясь отстоять свое право на воспитание ребенка. Но в ходе заседаний было решено оставить мальчика с ней, дать шанс биологической маме, - объясняла женщина.
Казалось бы, жизнь у Юлии стала налаживаться, но она продолжала пить. Женщина могла прийти за мальчиком в садик пьяной, а после смерти второго мужа переехала жить к подруге.
- Подруга устроила ее на работу в магазин, но сестра продержалась там пару дней и ушла. Юля бросила мальчика у подруги и ушла пить на несколько дней. Подруга Юли мне позвонила, спросила, буду ли я забирать мальчика. Я позвонила в полицию, но Юля объявилась и забрала ребенка. Я написала заявление и хотела, чтобы их нашли, - говорит женщина.
Юлию нашли в Октябрьском районе Новосибирска. По словам Ирины, она пила в квартире с какой-то подружкой. В полицию о шумной компании сообщили соседи. Мальчика забрали в социально-реабилитационный центр, с Ириной связались сотрудники отдела ПДН и рассказали обо всем.
- Мы с мужем приезжали к ребенку раз в неделю, привозили гостинцы, разговаривали с педагогами. Юлия приехала к нему всего лишь два или три раза, ничего ему не привезла. Мальчик пробыл там 4 месяца. В сентябре я забрала его и оформила временную опеку - на полгода, - уточнила Ирина.
В ноябре Юлию лишили родительских прав через суд: ни на одно заседание она не явилась.
- Скорее всего, она знает, что ее лишили родительских прав. Ей присылали повестку, есть еще общие знакомые, которые знали, что будут суды. Я уверена, что сын Юле не нужен, - рассуждает женщина.
Мальчик сейчас с Ириной: он снова называет ее мамой. Свой пятый день рождения он отметил с опекунами.
- Это был его первый день рождения с нами. Он один раз спросил только: «А где мама?» Я честно сказала, что не знаю. Предложила, чтобы мы с мужем стали его мамой и папой. Он согласился, сказал: «Давайте, вы хорошие», - добавляет сибирячка.
Ирина живет в Новосибирске, а ее сводная сестра Юлия - в одном из райцентров. После смерти мужа женщина воспитывала сына одна. В 2023 году случилась беда: в их доме взорвался газовый котел, и Юля с трехлетним ребенком попали в больницу.
- Юля пролежала несколько дней в реанимации, а когда ее перевели в терапию, сбежала, бросив сына в детском отделении. Служба опеки отдала мальчика в приют, а я его оттуда забрала, - рассказала Ирина, опекун мальчика.
Ирина оформила над племянником опеку: Юлия была не против и обещала, что найдет новое жилье и работу и заберет сына. Время шло, но сибирячка не интересовалась жизнью ребенка. В итоге племянник стал называть Ирину мамой.
- Когда у меня закончился срок опеки, Юлия объявилась. Сказала, что хочет забрать сына. К тому моменту она вышла замуж и переехала. Я подала иск на лишение ее родительских прав, пытаясь отстоять свое право на воспитание ребенка. Но в ходе заседаний было решено оставить мальчика с ней, дать шанс биологической маме, - объясняла женщина.
Казалось бы, жизнь у Юлии стала налаживаться, но она продолжала пить. Женщина могла прийти за мальчиком в садик пьяной, а после смерти второго мужа переехала жить к подруге.
- Подруга устроила ее на работу в магазин, но сестра продержалась там пару дней и ушла. Юля бросила мальчика у подруги и ушла пить на несколько дней. Подруга Юли мне позвонила, спросила, буду ли я забирать мальчика. Я позвонила в полицию, но Юля объявилась и забрала ребенка. Я написала заявление и хотела, чтобы их нашли, - говорит женщина.
Юлию нашли в Октябрьском районе Новосибирска. По словам Ирины, она пила в квартире с какой-то подружкой. В полицию о шумной компании сообщили соседи. Мальчика забрали в социально-реабилитационный центр, с Ириной связались сотрудники отдела ПДН и рассказали обо всем.
- Мы с мужем приезжали к ребенку раз в неделю, привозили гостинцы, разговаривали с педагогами. Юлия приехала к нему всего лишь два или три раза, ничего ему не привезла. Мальчик пробыл там 4 месяца. В сентябре я забрала его и оформила временную опеку - на полгода, - уточнила Ирина.
В ноябре Юлию лишили родительских прав через суд: ни на одно заседание она не явилась.
- Скорее всего, она знает, что ее лишили родительских прав. Ей присылали повестку, есть еще общие знакомые, которые знали, что будут суды. Я уверена, что сын Юле не нужен, - рассуждает женщина.
Мальчик сейчас с Ириной: он снова называет ее мамой. Свой пятый день рождения он отметил с опекунами.
- Это был его первый день рождения с нами. Он один раз спросил только: «А где мама?» Я честно сказала, что не знаю. Предложила, чтобы мы с мужем стали его мамой и папой. Он согласился, сказал: «Давайте, вы хорошие», - добавляет сибирячка.