Общество 22.11.2024 в 11:28
В Бурятии снова отключат запись к врачам
Ожидается, что отключение продлиться недолго
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 23 ноября с 17 до 24 часов вновь будет недоступна запись на прием к врачам через портал Госуслуги во все медицинские организации. Колл-центры больниц также не будут проводить запись и будут работать только в режиме информирования.
Как сообщили в правительстве республики, причина отключения - технологические работы по модернизации системы электропитания Центра обработки данных.
Напомним, недавно в Бурятии по этой же причине запись к врачам уже была недоступна. Тогда сообщалось, что она не будет работать с 15 до вечера 17 ноября. Однако по факту электронную запись восстановили только с утра 19 ноября.
Как сообщили в правительстве республики, причина отключения - технологические работы по модернизации системы электропитания Центра обработки данных.
Напомним, недавно в Бурятии по этой же причине запись к врачам уже была недоступна. Тогда сообщалось, что она не будет работать с 15 до вечера 17 ноября. Однако по факту электронную запись восстановили только с утра 19 ноября.
Тегиздравоохранение