В Бурятии из аварийного жилья переселили более шести тысяч человек

В Бурятии из аварийного жилья переселено более 6,6 тысяч человек. До конца года еще введут в эксплуатацию два новых дома в Северобайкальске.

Всего в регионах Дальневосточного федерального округа за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из непригодных для проживания домов переехали 104,8 тыс. граждан.

- В Бурятии за шесть лет по Республиканской адресной программе по переселению граждан из 92,07 тыс. кв. м аварийного жилья расселено более 6,6 тыс. человек. С января по октябрь 2024 года переселено 108 человек. В Гусиноозерске 94 семьи переехали в три новых, построенных по программе, многоквартирных дома. В Улан-Удэ, Прибайкальском, Кабанском, Северо-Байкальском районах расселено 14 человек, - сообщили в правительстве республики.

До конца года планируется ввод в эксплуатацию ещё двух многоквартирных домов в Северобайкальске. Благодаря этому 306 человек переедет в благоустроенные квартиры.

- Одна из задач по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока связана с повышением качества жизни людей. Жилье – одна из базовых и насущных потребностей человека. Задача по переселению людей из аварийного жилья находится под контролем глав регионов и федеральных властей. Часть этой работы проводится в рамках реализации мастер-планов дальневосточных городов. Мы будем следить за исполнением этой работы, - сказал заместитель председателя правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

С 2019 года на Дальнем Востоке было расселено почти 2 млн. кв. м аварийного жилья, в том числе за счет собственных средств регионов – 386,5 тыс. кв. м.

Фото: правительство РБ