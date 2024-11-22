В Улан-Удэ открыли памятник вертолету

Памятник вертолету Ми-171А2, новому поколению легендарной «восьмерки», торжественно открыли 22 ноября на пересечении улицы Николая Петрова и проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие мэр города Игорь Шутенков, гендиректор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов, заводчане и горожане.Как сообщили в мэрии, 22 ноября родился отец легендарного вертолета МИ-8 конструктор Михаил Миль. «Восьмерка» - самый массовый вертолет в истории мировой авиации. Для Улан-Удэнского авиазавода, выпускающего Ми-8 с 1970 года, это еще и символ развития предприятия.Ми-171А2 – новое поколение легендарной «восьмерки», сочетающий в себе уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/171 и новейшие технические решения. В 2018 году на Улан-Удэнском авиазаводе впервые состоялся полет первого серийного вертолета Ми-171А2. Винтокрылая машина зарекомендовала себя надежной и неприхотливой в эксплуатации, широко пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.