Общество 22.11.2024 в 11:40

В Улан-Удэ открыли памятник вертолету

Это модернизированная «восьмерка», которую на авиазаводе выпускают с 1970 года
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ открыли памятник вертолету
Памятник вертолету Ми-171А2, новому поколению легендарной «восьмерки», торжественно открыли 22 ноября на пересечении улицы Николая Петрова и проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие мэр города Игорь Шутенков, гендиректор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов, заводчане и горожане.

Как сообщили в мэрии, 22 ноября родился отец легендарного вертолета МИ-8 конструктор Михаил Миль. «Восьмерка» - самый массовый вертолет в истории мировой авиации. Для Улан-Удэнского авиазавода, выпускающего Ми-8 с 1970 года, это еще и символ развития предприятия.

Ми-171А2 – новое поколение легендарной «восьмерки», сочетающий в себе уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/171 и новейшие технические решения. В 2018 году на Улан-Удэнском авиазаводе впервые состоялся полет первого серийного вертолета Ми-171А2. Винтокрылая машина зарекомендовала себя надежной и неприхотливой в эксплуатации, широко пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Теги
памятник вертолет

Все новости

Юные лесники из Бурятии стали призерами Всероссийского конкурса
22.11.2024 в 11:51
В Улан-Удэ открыли памятник вертолету
22.11.2024 в 11:40
В Бурятии из аварийного жилья переселили более шести тысяч человек
22.11.2024 в 11:35
В Бурятии снова отключат запись к врачам
22.11.2024 в 11:28
«Девушка из Китая» развела мужчину из Улан-Удэ на 1,5 млн рублей
22.11.2024 в 11:14
«Она бросала ребенка и уходила пить»
22.11.2024 в 11:04
Штормовое предупреждение передали на выходные в Бурятии
22.11.2024 в 10:57
Улан-удэнцев предупреждают об опасности выхода на лёд
22.11.2024 в 10:47
Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
22.11.2024 в 10:30
В Улан-Удэ пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою
22.11.2024 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Юные лесники из Бурятии стали призерами Всероссийского конкурса
Они представили свои проекты по охране природы
22.11.2024 в 11:51
В Бурятии из аварийного жилья переселили более шести тысяч человек
До конца года еще введут в эксплуатацию два новых дома в Северобайкальске
22.11.2024 в 11:35
В Бурятии снова отключат запись к врачам
Ожидается, что отключение продлиться недолго
22.11.2024 в 11:28
«Она бросала ребенка и уходила пить»
Жительница Новосибирска отсудила пятилетнего сына у сестры
22.11.2024 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru