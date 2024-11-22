Юные лесники из Бурятии стали призерами Всероссийского конкурса «Сохраним лес от пожаров». Они представили свои проекты по охране природы.

Во время конкурса школьники из 27 регионов России три недели выполняли интеллектуальные, творческие и проектные задания экологической направленности. Активисты 53 школьных лесничеств России представили свои проекты по охране природы.

Республику Бурятия представляла команда школьного лесничества «Берёзка» из Заиграевского района.

- Наши юные экологи показали хорошие знания на всех этапах конкурса, проявили смекалку, творческое мастерство и награждены дипломами III степени, - рассказала Вера Грабовская, руководитель школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района.

Фото: РАЛХ