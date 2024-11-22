Общество 22.11.2024 в 12:10

В селе Бичура запустили движение по левой части моста

Сейчас дорожники приступают к ремонту правой стороны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Бичура запустили движение по левой части моста

В центре села Бичура, районного центра Бичурского района, запустили движение по левой части моста. Сейчас дорожники приступают к ремонту правой стороны.

Этот мост очень важен для местных жителей, ведь он находится в центре села. Кроме того, он расположен на региональной дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта, мостом ежедневно пользуются не только бичурцы, но и дальнобойщики, фермеры, туристы.

- Работы на левой стороне моста на 81 км региональной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта завершены. Подрядчик отремонтировал балки, межбалочные швы, заменил конструктивные элементы на съездах, установил барьерное и перильное ограждение, обновил асфальтобетонное покрытие. Сейчас дорожники приступают к ремонту на правой стороне моста, - сообщил минтранс Бурятии.

Протяженность моста - 139 погонных метров. Стоимость ремонта составляет 89 млн. рублей. Окончательно ремонт завершится в октябре 2025 года.

Напомним, ремонт моста затянулся, т.к. прежний подрядчик не соблюдал сроки работ, и с ним контракт был расторгнут.

Капитальный ремонт моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: минтранс РБ

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