Жизнь после аварии

Саян Батомункуев уже 13 лет передвигается с помощью инвалидной коляски. У мужчины парализована нижняя часть тела и частично руки. Несмотря на это, Саян ведет активный образ жизни - насколько это ему позволяет состояние здоровья.





17 ноября отмечался Всемирный день памяти жертв ДТП. Тысячи людей в результате аварий погибают или получают тяжелые травмы и не могут восстановить свое утраченное здоровье, а соответственно, вернуться к прежнему образу жизни. Компенсационные выплаты изувеченным в ДТП людям не менялись уже девять лет, в то время как справочники запчастей по ОСАГО актуализируются регулярно. «Номер один» поговорил с юристом Аюром Цыбиковым и общественником Саяном Батомункуевым о том, какие выплаты жертвы ДТП получают в Бурятии и почему не нужно стесняться отстаивать свои права.- На момент ДТП мне было 23 года, жизнь только начиналась. Я ехал со знакомым в машине на пассажирском сиденье, он меня подвозил. Мы ехали вдвоем по проселочной дороге. Шел дождь, дорога ужасная - глина, скользко очень. Я сидел сзади и уснул. Внезапно машину занесло, и она врезалась в столб. Я ударился о переднее сиденье и получил перелом шейного отдела позвоночника, - вспоминает наш собеседник.С этого момента прежняя жизнь закончилась… Саян говорит, что если бы ему правильно оказали первую помощь, возможно, он бы мог ходить и полностью восстановился бы. Каждый водитель знает, что при подозрении на травму позвоночника человека нельзя перемещать – нужно ждать медиков. Однако тогда, в 2011-м, скорую никто не ждал, Саяна попытался вынести из искореженной машины водитель.- Поначалу я даже дышать не мог самостоятельно. Полгода провел в больнице - сначала в реанимации почти месяц, затем в хирургии. После выписки мы с мамой сменили несколько мест жительства - очень важно было наличие бесперебойного электричества. У меня была трубка в шее, я не мог самостоятельно дышать, и десять месяцев после аварии нужно было вручную с помощью специального аппарата чистить мне бронхи. Мама ушла с работы. Вся ее жизнь крутилась вокруг меня. Я словно снова вернулся в детство, когда приходится зависеть от мамы и учиться элементарным вещам заново, чтобы просто жить. Мне требовалась постоянная помощь. Первые полгода мы с мамой спали рядом. Привязывали мне на руку колокольчик, и, если мне становилось плохо, я дергал рукой, он звенел, мама просыпалась. Говорить я не мог. Поддержка близких и характер помогли найти силы жить, - вспоминает Саян о пережитом.Саян говорит, что до того момента, пока он не попал в ДТП, он почему-то думал, что инвалидом может быть только пожилой человек.- На тот момент мир инвалидов для меня был словно параллельный мир. Я не знал, что в Улан-Удэ так много колясочников - ребят и девушек, самых разных людей, разных профессий. Я раньше не видел, не замечал их, а они работают, живут своей жизнью, создают семьи, открывают бизнес, ведут активный образ жизни и помогают другим. Конечно, есть и те, кто не смог приспособиться к резким изменениям в жизни, не смог принять другого себя и упал духом, - рассуждает наш собеседник.Через некоторое время Саян задумался о том, что же ему положено, как пострадавшему в ДТП? Ранее он где-то слышал о том, что пострадавшие в ДТП имеют право на компенсационные выплаты от государства, а на какие конкретно, не знал.- В 2011 году мало кто знал, что положены какие-то выплаты за увечья пострадавшим в ДТП. Я был пассажиром, и все, у кого спрашивал, сказали, что выплаты мне не положены, что пассажир не имеет права на компенсацию, поскольку у него нет полиса ОСАГО и прочего. Я смирился с этим, однако через три года мне позвонил друг, который также пострадал в ДТП, и рассказал, что ему помогает юрист из Улан-Удэ, зовут его Аюр Цыбиков и оплату за свои услуги берет только в случае победы. Я обратился к этому юристу и примерно через полгода получил выплату в размере 160 тысяч. На эти деньги смог приобрести дом в деревне для дальнейшей перевозки его в город на земельный участок, который получил от государства как инвалид первой группы. В то время это была хорошая сумма, - вспоминает Саян Батомункуев.Мужчина смог получить страховую выплату и компенсацию морального вреда. Подавать в суд на присуждение ежемесячной денежной выплаты от виновника ДТП не стал по личным соображениям.- Когда я получил эти выплаты, начал звонить своим знакомым, таким же пострадавшим в ДТП, как и я сам. Когда люди попадают в подобные ситуации, им обычно не до мыслей о выплатах, все думают только о том, как выздороветь и жить дальше. Испытывают депрессию и страх. Люди как думают? Что дождутся окончания уголовного дела, а в наше время бывает так, что дело может длиться два-три года, а через три года проходит срок исковой давности и пострадавшие лишаются права на получение выплат. Поэтому хотелось бы, чтобы об этом больше говорили и больше людей знало о том, на что они имеют право, - отмечает наш собеседник.По словам Саяна, государство неплохо помогает пострадавшим в ДТП людям: им положены средства реабилитации, бесплатное лечение в реабилитационных центрах и пр. Однако многие просто не знают о таких возможностях.- В случаях, когда человек умирает вследствие ДТП, право на выплату имеют близкие родственники погибшего. Некоторые воспринимают страховые выплаты как попытку заработка на смерти близкого человека. Но это не заработок, а помощь от государства. Ведь никто не отказывается от получения материнского капитала или наследства, - рассуждает Саян.Саян Батомункуев и Аюр Цыбиков объединились и стали помогать пострадавшим в ДТП. Их тандем себя зарекомендовал, и теперь к ним обращаются не только жители Бурятии, но и из других регионов.- Как-то к нам обращался парень из Крыма, он ехал на такси и попал в ДТП. Стал инвалидом. Мы помогли получить страховую выплату, составить иск на моральный вред и пожизненные выплаты. Другой случай - девушка Светлана проживала в районе, ехала в машине на пассажирском сиденье. Машина перевернулась, девушка в итоге «села» в инвалидную коляску. Мы помогли получить компенсационные выплаты по ДТП, - рассказывает Саян истории своих знакомых.Делом по выплатам в резонансном ДТП, которое произошло 23 февраля 2021 года возле железнодорожного вокзала в Улан-Удэ, также занимался Аюр Цыбиков.Напомним, 23 февраля 2021 года Бурятию потрясло страшное известие о двух сбитых детях в Улан-Удэ. Записи с видеокамер напротив железнодорожного вокзала в тот же вечер облетели все соцсети. На кадрах видно, как «Лексус» на огромной скорости сбивает на пешеходном переходе двух подростков, которые направлялись на электричку.От сильнейшего удара 16-летних юношу и девушку, троюродных брата и сестру, отбросило на несколько десятков метров.Водитель ни до, ни после аварии не затормозил и продолжил движение, но за следующим перекрестком бросил машину и подался в бега. Вскоре его задержали на другом конце города, в 105 квартале, и поместили в следственный изолятор.Против него было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и по статье «нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, соединенное с оставлением места происшествия».15 июня 2023 года в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ ему вынесли приговор.«По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года», - сообщали в пресс-службе суда.Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда.- Мы познакомились с родителями детей через два года после ДТП. Им никто не хотел помогать в получении страховых выплат. Ссылались на то, что машина в угоне, а значит, выплаты не положены. Однако это не так. Мы обратились в суд с иском к Союзу страховщиков. Удалось взыскать страховую выплату, штрафные санкции с Российского союза автостраховщиков за отказ платить в добровольном порядке и штраф, - рассказывает Аюр Цыбиков.Саян Батомункуев говорит, что в последний раз выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО актуализировались в 2015 году. Тогда максимальный размер выплат по ОСАГО подняли со 160 до 500 тыс. рублей и по ОСГОП (пассажирское страхование) - до 2 млн рублей. Возникает вопрос: почему справочники Российского союза автостраховщиков по запчастям могут актуализироваться, а таблицы выплат по травмам продолжают устаревать и катастрофически теряют ценность для пострадавших. Многие знают, что закон об ОСАГО страхует ответственность водителя перед третьими лицами, но не многие знают, что этим же законом страхуется жизнь и здоровье пострадавших в ДТП пассажиров и пешеходов.Фото: ru.freepik.com, предоставлено героем публикации