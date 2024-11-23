Ампутация бензопилой под ноль

Омолаживающую обрезку проводят на стареющих деревьях, если у них усыхают вершины или концы побегов. Старые ветки вырезают и дают развиться молодой поросли. Но при нем спиливание должно производиться так, чтобы оставались почки и ветки. Они начнут интенсивно расти, и из них можно сформировать крону.





Год за годом зеленые насаждения подвергаются массовому кронированию, которое осуществляется осенью и весной. Делается это для удобства горожан, чтобы разросшиеся деревья и кусты не мешали проходу и не создавали помехи для транспорта на дорогах. Однако порой зеленые насаждения уничтожаются полностью. Зачастую это происходит из-за строительства или ремонта объектов инфраструктуры, теплотрасс и прочих коммуникаций. Наш город стремится приобрести статус «зеленого», однако движется лишь к «лысеющему». По мнению многих улан-удэнцев, дисбаланс в сезонном вопросе обрезки деревьев проглядывается налицо.Администрации города приняла муниципальный проект «Зеленый город» еще в далеком 2019 году. Как указано в проекте, основные целевые показатели – это увеличение и сохранение площади озелененных территорий общего пользования: парков, садов, скверов, бульваров и т. д.Также в проекте обозначено, что зеленые насаждения на городских территориях играют исключительную роль в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата, формировании благоприятной среды обитания человека благодаря защите от ветров, снижении уровня загрязнения воздуха пылью и газами, понижении температуры воздуха за счет испарения влаги и тому подобном.«Кроме того, благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе озелененных пространств городские территории приобретают эстетичный вид», – упоминается в проекте.Но, по мнению улан-удэнцев, понимание эстетичности, когда по городу стоят обрубки былых деревьев, весьма странное. У многих людей возникают вопросы: «Как будет дерево поглощать углекислый газ и выделять кислород без листьев?», «Ветрозащита и подавление шума без кроны не представляется возможным. По всей видимости, дерево должно выделить фитонциды не через листья, а через кору или ствол?»; «Это все разве про зеленый город?».По большей части в социальных сетях горожане возмущаются методом обрезки деревьев - без разбора по видам и состоянию зеленых насаждений.– С чувством глубокой жалости наблюдаю за ежегодной варварской обрезкой деревьев, так называемым кронированием, которое приводит к заболеванию, дальнейшему высыханию и смерти дерева. Умеренная обрезка нужна, но это удаление недавнего прироста. Как правило, скелетные ветви и стволы необходимо оставлять. Считаю необходимым на законодательном уровне принимать или вносить поправки в правила содержания и охраны зеленых насаждений. Друзья, прошу репост, – писала ранее на своей странице в социальной сети руководитель регионального ОНФ по Республике Бурятия Юлия Ким.Например, по улице Пушкина, недалеко от сельскохозяйственной академии, была аллея и пешеходная зона. Но год назад, в связи с ремонтом теплотрассы, там полностью уничтожили деревья, закатав в асфальт всю зону отдыха.- Жаль аллею на Пушкина. Раньше было много деревьев, скамеек, фонтан, сама аллея ограждена от машин. Там часто гуляли с ребенком - можно было спокойно прогуливаться с коляской в тишине, а в случае жары укрыться в тени деревьев на лавочке, – возмущается жительница дома, прилегающего к аллее. – В 2023 году при ремонте теплотрассы по ул. Пушкина вырубили деревья, убрали скамейки, сорвали асфальт. Вроде как обещали вернуть все на места. Сейчас уже конец 2024 года, ничего не восстановили. На месте ремонта такая же разруха, а аллея стала проезжей частью. Уже нельзя спокойно погулять с детьми. И так у нас в городе мало деревьев и практически нет мест для спокойного времяпровождения. Так еще и эту аллею уничтожили.Тот же скандальный сквер «Зодчий», который открыли несколько лет назад, вызвал много негативного возгласа у населения. Поэтому его пришлось после возмущений переделывать.На данный момент в целом люди довольны, и это в основном из-за фонтана и инсталляций. Но по поводу озеленения преобладают недовольные комментарии. Вот несколько отзывов горожан в популярном справочнике города: «… зелень всю срезали, а как шикарно там было и тенисто. Старый зеленый сквер был даже лучше, просто надо было за ним ухаживать»; «испортили сквер, раньше был лучше: больше растительности в нашем песочном городе, сейчас все вырубили…»; «хотелось бы побольше зеленых насаждений…»; «деревья вырубили, ничего взамен не посадили, надеюсь, исправят».- В парке «Юбилейный» постоянно вырубаются сосны. Говорят, что они болеют. Недавно спилили деревья возле детской площадки. Не ожидала, что эти деревья спилят, часто в том месте гуляю, и деревья казались здоровыми.Мне кажется, место под очередной павильон готовят. Парк превращается в развлекательную площадку и общепит, деревьям там, видимо, не место.В парке в последнее время действительно стали сохнуть сосны, это видно по верхушкам, – делится своими наблюдениями горожанка, проживающая около парка. – Не понимала, почему. А потом вспомнила: когда парк был полузаброшен, то он был зеленым. Деревья не вырубали, следили за чистотой дорожек, под соснами лежали опавшие шишки, хвоинки. После реконструкции парка там стали проводить «интересные» субботники: выгребать из-под деревьев все - шишки, хвоинки, мусор. Скорее всего, после этого деревья стали массово болеть, и в целях безопасности их активно вырубают. Парк «лысый», свою функцию не выполняет.Санитарная обрезка производится в кроне дерева, с ее помощью убирают обломанные, больные, сухие или опасно нависающие ветки. Формовочная обрезка имеет своей целью формирование кроны. Если правильно ее выполнять, не стояли бы вдоль улиц уродливые тополиные и не только пеньки, а кронам можно было придать форму шара или конуса.У нас разными видами обрезки вряд ли занимаются профессионалы, это всего лишь подрядная организация. Они уж точно не смотрят ни на какие почки и ветки, а спиливают стволы и то, что осталось, бреют наголо, оставляя безжизненные пеньки. Дерево начинает болеть, оно борется за жизнь, выпуская несколько веточек, но нередко все равно гибнет и засыхает. Однако даже если оно и оклемалось, ветки выросли, но со стволом они соединены непрочно и при сильном ветре или снегопаде отламываются. И опять дерево болеет и, в конце концов, погибает. Тополь очень хорошо переносит обрезку, но нормальную, грамотную.Для справки: тополь - это одно из самых эффективных деревьев для очистки городского воздуха. Он способен поглощать даже радионуклиды. И вот с ним во время обрезки обращаются просто варварски. Тополь по улавливанию пыли занимает ведущее место, то есть в год каждое дерево улавливает порядка 30 кг пыли. По продуктивности кислорода тополю нет равных. Одно дерево тополя продуцирует в три раза больше кислорода. В то же время он поглощает огромное количество углекислого газа. По степени увлажнения воздуха тополь тоже на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз. Для города, особенно для нашего, со столь загрязненным воздухом, тополь - это один из важнейших деревьев для озеленения.«Номер один» обратился к специалистам комитета городского хозяйства с просьбой разъяснить все тонкости и нюансы ежегодной обрезки деревьев. Интересно, что насчет того, проводится ли мониторинг зеленых насаждений перед осуществлением работ, прямой ответ нам дать не смогли.- Согласно Положениям о районных администрациях г. Улан-Удэ, администрации районов вносят предложения уполномоченным органам по вопросам благоустройства дворовых и общественных территорий района, в том числе и в части подрезки древесно-кустарниковой растительности. На основании предложений, поступивших в адрес комитета городского хозяйства либо в МБУ «Городское лесничество» от районных администраций, путем обсуждения с заинтересованными лицами составляется план подрезки на определенный период, – прокомментировали в КГХ.Комитет также ответил, что подрезке подлежат все виды зеленых насаждений, произрастающих на муниципальной земле. То есть не учитывается, способно ли дерево выдержать какой-либо вид обрезки.- После проведения работ по подрезке древесно-кустарниковой растительности часть порубочных остатков вывозится на полигон, другая часть направляется на измельчение и используется в качестве мульчи, - утверждают в КГХ.Конечно, отрадно, что в городе высаживают много новых зеленых насаждений. Но сохранение уже имеющихся также должно быть в приоритете. Создается впечатление, что должный мониторинг состояния деревьев не проводится. Просто есть план, а подрядной организации, которая далека от лесопроизводства и тем более от чувства эстетики, нужно отработать заключенный контракт и отчитаться вышестоящим органам.При правильном озеленении насаждения в городе не только будут помогать «выполнить план». Если растений станет достаточно много, тогда и песок, и мелкая грязь, и выбросы от автомобилей и предприятий начнут оседать на листьях, а не в легких людей. Ведь поражение трахеи, бронхов и легких по-прежнему входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний.Фото: «Номер один»