Гидов-экскурсоводов Бурятии приглашают пройти аттестацию
Гидов Бурятии приглашают пройти аттестацию. Заявку на участие нужно подать до 29 ноября.
- Приглашаем вас на аттестацию гидов-экскурсоводов, которая состоится 4 декабря при поддержке министерства туризма РБ. Аттестация гида-экскурсовода – это не просто формальность, а настоящий шаг вперед в вашей карьере. Вы становитесь частью федерального реестра квалифицированных специалистов. Официальный бейдж подтверждает вашу компетентность и дает вам право вести экскурсии на законных основаниях, - сообщили в минтуризма Бурятии.
Заявку нужно подать до 29 ноября 2024 года.
Подробнее об аттестации и подаче документов на сайте министерства.
Со списком аттестованных гидов (экскурсоводов), гидов переводчиков можно ознакомиться на государственном портале КНД Контрольной (надзорной) деятельности.
Фото: Номер один