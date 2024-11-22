Общество 22.11.2024 в 13:08

Гидов-экскурсоводов Бурятии приглашают пройти аттестацию

Заявку нужно подать до 29 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гидов-экскурсоводов Бурятии приглашают пройти аттестацию

Гидов Бурятии приглашают пройти аттестацию. Заявку на участие нужно подать до 29 ноября.

- Приглашаем вас на аттестацию гидов-экскурсоводов, которая состоится 4 декабря при поддержке министерства туризма РБ. Аттестация гида-экскурсовода – это не просто формальность, а настоящий шаг вперед в вашей карьере. Вы становитесь частью федерального реестра квалифицированных специалистов. Официальный бейдж подтверждает вашу компетентность и дает вам право вести экскурсии на законных основаниях, - сообщили в минтуризма Бурятии.

Заявку нужно подать до 29 ноября 2024 года.

Подробнее об аттестации и подаче документов на сайте министерства.

Со списком аттестованных гидов (экскурсоводов), гидов переводчиков можно ознакомиться на государственном портале КНД Контрольной (надзорной) деятельности.

 

Фото: Номер один

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