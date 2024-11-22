Кяхта продолжает преображаться благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»

«В первую очередь, конечно же, от жителей большой запрос шёл. Парк был в несколько удручающем состоянии, не благоустроен. Это было такое постперестроечное наследие наше. Благодаря этому гранту удалось в целом инфраструктуру парка поменять, тротуарное покрытие заменить, поставить карусели, открыть сцену, которая собирает теперь наших жителей по праздникам. Здесь предусмотрены пандусы, санитарная часть вся инклюзивная. Я считаю, что большой фронт работы проведен. И я думаю, жители по достоинству оценили его», - поделилась результатами мэр города Александра Протасова.







В 2023 г. был открыт мемориальный комплекс, посвященный Герою России Дмитрию Фаршинёву. Молодой человек родился и вырос в Кяхте, к сожалению, героически погиб во время специальной военной операции. При выборе объекта для благоустройства местные жители единогласно выступили с идеей открыть на бывшем когда-то пустыре сквер и присвоить ему имя героя. В результате сквер стал официально первым именным парком в приграничном городе.





Важный фактор формирования комфортных городских пространств — это участие местных жителей в процессах благоустройства. Благодаря опросу на единой федеральной платформе, жители города Кяхты определили объекты для благоустройства, которые были реализованы в 2024 году. Общая сумма финансирования составила более 7 млн. рублей, средства были выделены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».





Преображение города Кяхты является стратегически важным не только для Бурятии, но и для России в целом, потому как город находится в приграничной зоне с Монголией. И для пересекающих границу, Кяхта – это визитная карточка и первое знакомство с Россией. Благоустройство городской территории происходит благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».«Наши малые города, ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», который дает возможность получить существенную финансовую поддержку на создание современных пространств. Благодаря победам в проекте уже были благоустроенны парки и скверы во всех малых городах нашей республики», - рассказал Зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников.Кяхтинский район тоже практически с самого начала программы активно принимает в ней участие. За все эти годы в районе уже благоустроено 39 общественных и 6 дворовых территорий.К примеру, в 2020 г. на выигранные рекордные 54 млн. рублей, кяхтинцы приняли решение обновить центральный городской парк. В результате чего, место изменилось до неузнаваемости.«Буквально недавно здесь вообще ничего не было. Благодаря федеральным программам, работе администрации, очень прекрасно, что всё это обновляется. Тем более, я, как многодетный отец, часто прихожу сюда с детьми, играем на площадке, бегаем здесь. Вообще здорово», - отметил житель г. Кяхта Максим Курикалов.В сквере проведено освещение, установлены парковые и тротуарные фонари, скамьи-перголы, полукруглые диваны, урны. Ранее было установлено ограждение, асфальтобетонное покрытие по проезду, уложена нескользящая тротуарная плитка. На территории сквера установлена детская площадка.«Было голосование. Я в нем принимала участие, естественно. Жителями единогласно было принято решение дать скверу имя Дмитрия Фаршинева, нашего героя. Мы очень этому рады и гордимся. Вообще на данном месте заросли леса были. А сейчас здесь сквер красивый и удобный», - рассказала о сквере жительница г. Кяхта Валентина Ширшова.При анализе территории были выявлены следующие группы проблем. В первую очередь, отсутствие открытого благоустроенного рекреационного пространства. Во-вторых, отсутствие организованной зоны парковки, ограждения и освещения. В-третьих, отсутствие организованных пешеходных связей и зоны отдыха и досуга. А также наличие визуального мусора.Общие задачи, которые решает благоустройство именно этих территорий:- создание условий для комфортной эксплуатации территорий, в том числе как общественной, так и дворовой;- формирование эстетического облика;- создание зоны отдыха.В рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 2 общественные и 1 дворовая территория. Из них общественные:- благоустройство территории, прилегающей к кладбищу г. Кяхта. В рамках реализации проекта в 2023 году проведены работы по монтажу и установке входной группы и ограждения территории городского кладбища, выполнен демонтаж старого ограждения. А в 2024 году была построена удобная пешеходная дорожка. Было предусмотрена площадка для отдыха, где поставили скамейки и новые урны. Было проведено освещение и озеленение территории, то есть были посажены березы. Также была построена асфальтобетонная площадка для транспорта.- благоустройство территории прилегающей к церкви "Вознесения". Были установлены новые урны.Дворовая территория:- благоустройство дворовой территории по ул. Лесная, 4. В рамках дизайн-проекта установлены парковая скамейка и металлические урны.Все объекты готовы на 100% и уже активно используются жителями.«Город преображается в лучшую сторону с каждым годом, благодаря программе "Формирование комфортной городской среды". Думаю, это заметил каждый житель нашего любимого городка. На сегодняшний день у нас появились красивые и удобные парк и скверы, где люди могут прогуливаться и отдыхать с детьми, облагораживаются дворовые территории, создавая комфорт для жителей. На этом мы останавливаться не собираемся. С помощью горожан, которые активно участвуют в голосованиях за выбор территорий для благоустройства, мы будем делать наш город ещё лучше, красивее и комфортнее», - поделилась главный специалист по архитектуре и строительству Анна Дугаржапова.Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и активному участию жителей кяхтинского района, г. Кяхта заметно преобразилась, постепенно меняется в лучшую сторону общий вид города, что способствует желанию жить и развиваться в своем родном месте.Фото Администрации г. Кяхта