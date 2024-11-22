В Улан-Удэ завершают ремонт на проспекте 50-летия Октября

- Подпорная стенка выполняет функцию разделительной полосы. Она разделяет потоки транспорта, движущегося от площади Комсомольской в сторону Элеватора и в обратном направлении. Благодаря стенке обеспечивается безопасное движение транспортных средств. К тому же она выступает как препятствие для пешеходов, которые хотят перейти дорогу вне обустроенных переходов, - пояснил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.







Сегодня в Улан-Удэ подрядчик приступил к установке металлического ограждения на подпорной стенке в центре дороги на проспекте 50-летия Октября. Эти работы завершат ремонт проспекта, который велся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Рабочая приемка дороги должна пройти до конца ноября.Обновлять дорогу по пр. 50-летия Октября начали в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ. Игорь Шутенков поставил задачу - разгрузить движение на этом сложном участке всеми доступными способами. Первый этап работ выполнили в 2023 году, второй – реализуется в 2024-м.В этом году на четной стороне дороги, от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская, подрядчик уложил новый асфальт, установил бордюры, возвел новую подпорную стену, отремонтировал переезды через трамвайные пути, тротуар, выполнил расширение дороги от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова.В планах дорожников на следующий год произвести дополнительные работы – обустроить полноценную трамвайную остановку на Элеваторе и отрегулировать высоту колодцев ливневой канализации.