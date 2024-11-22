В Улан-Удэ проверяют стихийные мясные рынки. Рейд сотрудников управления административного контроля КГХ, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству прошел сегодня на проспекте Автомобилистов. Здесь часто продают мясо с автомобилей.

- В таких местах зачастую продавцы работают с нарушением санитарных правил, у них отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность и происхождение продукции и т. д. Избегайте покупок в местах, не предназначенных для торговли, так вы защитите себя и своих близких, - сообщили в мэрии города.



- Существует административная ответственность на граждан от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц от 10 до 15 тыс. рублей. Кроме того, продавцы зачастую заезжают на газон. За это тоже предусмотрена ответственность, – сказала Алёна Азаревич, начальник управления административного контроля КГХ.



В администрации города рекомендовали пользоваться официально разрешенными местами для продажи сельхозпродукции. Всего их 18 мест по городу.

Также подготовлены места: вблизи торговой зоны по ул. Ключевская, у магазина «Интерьер»; вблизи жилого дома по ул. Краснофлотская, 6; вблизи Делового центра «Гранат», ул. Терешковой, 24; вблизи магазина «Николаевский» по ул. Туполева, 11; вблизи пл. Славы, собственная территория банного комплекса.



Кроме того, торговать можно на площадках торговых комплексов «Центральный», «Новый Стимул», «Крестьянский». Полный перечень разрешенных мест можно уточнить в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству по тел.: 44-30-06, 44-26-18.

Фото: администрация Улан-Удэ