Общество 22.11.2024 в 15:07

В Улан-Удэ проверяют стихийные мясные рынки

Рейд прошел сегодня на проспекте Автомобилистов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проверяют стихийные мясные рынки

В Улан-Удэ проверяют стихийные мясные рынки. Рейд сотрудников управления административного контроля КГХ, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству прошел сегодня на проспекте Автомобилистов. Здесь часто продают мясо с автомобилей.

- В таких местах зачастую продавцы работают с нарушением санитарных правил, у них отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность и происхождение продукции и т. д. Избегайте покупок в местах, не предназначенных для торговли, так вы защитите себя и своих близких, - сообщили в мэрии города.

- Существует административная ответственность на граждан от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц от 10 до 15 тыс. рублей. Кроме того, продавцы зачастую заезжают на газон. За это тоже предусмотрена ответственность, – сказала Алёна Азаревич, начальник управления административного контроля КГХ.

В администрации города рекомендовали пользоваться официально разрешенными местами для продажи сельхозпродукции. Всего их 18 мест по городу.

Также подготовлены места: вблизи торговой зоны по ул. Ключевская, у магазина «Интерьер»; вблизи жилого дома по ул. Краснофлотская, 6; вблизи Делового центра «Гранат», ул. Терешковой, 24; вблизи магазина «Николаевский» по ул. Туполева, 11; вблизи пл. Славы, собственная территория банного комплекса.

Кроме того, торговать можно на площадках торговых комплексов «Центральный», «Новый Стимул», «Крестьянский». Полный перечень разрешенных мест можно уточнить в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству по тел.: 44-30-06, 44-26-18.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка
22.11.2024 в 16:31
В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по ММА
22.11.2024 в 16:07
В городе Бабушкин завершается строительство Центра культурного развития
22.11.2024 в 15:53
Рождаемость в Бурятии продолжает падать
22.11.2024 в 15:41
В Монголии внесли изменения в закон об атомной энергетике
22.11.2024 в 15:22
Жителей Улан-Удэ приглашают на Гала-концерт молодых вокалистов
22.11.2024 в 15:20
В Улан-Удэ проверяют стихийные мясные рынки
22.11.2024 в 15:07
В Улан-Удэ бандиты кошмарили подростков
22.11.2024 в 14:59
В Улан-Удэ завершают ремонт на проспекте 50-летия Октября
22.11.2024 в 14:39
Кяхта продолжает преображаться благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»
22.11.2024 в 13:57
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка
Для нее отвели четыре торговые площадки
22.11.2024 в 16:31
В городе Бабушкин завершается строительство Центра культурного развития
На сегодняшний день готовность здания составляет 90 процентов
22.11.2024 в 15:53
Рождаемость в Бурятии продолжает падать
За 9 месяцев в республике родилось почти на 500 детей меньше, чем в прошлом году
22.11.2024 в 15:41
В Монголии внесли изменения в закон об атомной энергетике
Монголия и Россия активно обсуждают строительство АЭС в приграничном аймаке
22.11.2024 в 15:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru