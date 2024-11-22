В Монголии внесли изменения в закон об атомной энергетике

Большинство депутатов Великого государственного хурала Монголии одобрили внесение изменений в закон об атомной энергетике. Об этом сообщила пресс-служба хурала.«Проект изменений в закон об атомной энергетике, представленный правительством в парламент, поддержали 74,5% парламентариев из всех партий и коалиций. Также они одобрили сопутствующие поправки к законам о налогах и инвестициях», – привел данные парламентский пресс-центр.В связи с этим вице-спикер Великого государственного хурала Бухчулууны Пурэвдорж, который возглавлял рабочую группу по этому вопросу, отметил, что обновленный закон об атомной энергетике станет «основой многих проектов и программ. С принятием этого закона можно будет экспортировать продукцию для строительства атомной электростанции».Ранее он во время первого обсуждения изменений в этот закон сообщил, что Монголия и РФ активно обсуждают строительство АЭС на урановом месторождении Мардай в приграничном с Россией аймаке Дорнод.