Общество 22.11.2024 в 15:22

В Монголии внесли изменения в закон об атомной энергетике

Монголия и Россия активно обсуждают строительство АЭС в приграничном аймаке
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии внесли изменения в закон об атомной энергетике
Фото: freepik.com
Большинство депутатов Великого государственного хурала Монголии одобрили внесение изменений в закон об атомной энергетике. Об этом сообщила пресс-служба хурала.

«Проект изменений в закон об атомной энергетике, представленный правительством в парламент, поддержали 74,5% парламентариев из всех партий и коалиций. Также они одобрили сопутствующие поправки к законам о налогах и инвестициях», – привел данные парламентский пресс-центр.

В связи с этим вице-спикер Великого государственного хурала Бухчулууны Пурэвдорж, который возглавлял рабочую группу по этому вопросу, отметил, что обновленный закон об атомной энергетике станет «основой многих проектов и программ. С принятием этого закона можно будет экспортировать продукцию для строительства атомной электростанции».

Ранее он во время первого обсуждения изменений в этот закон сообщил, что Монголия и РФ активно обсуждают строительство АЭС на урановом месторождении Мардай в приграничном с Россией аймаке Дорнод.
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