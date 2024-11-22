Рождаемость в Бурятии продолжает падать

Ко Дню матери, который в этом году отмечается в России 24 ноября, Бурятстат обнародовал статистику о женщинах республики.По информации ведомства, на начало 2024 года в Бурятии насчитывалось 517 тысяч женщин или 53,2% от всей численности населения. Таким образом, на 1000 мужчин республики приходится 1136 женщин.Средний возраст женщин Бурятии составляет 39 лет, а средний возраст матери – чуть более 29.В 2023 году скрепили свой союз узами брака 5876 пар. Наиболее распространенный возраст невест составил 35 и более лет. В этом возрасте вступили в брак 37,2% представительниц прекрасного пола.В 2023 году в республике появилось на свет 10232 ребенка, из них 4926 девочек и 5306 мальчиков. Наибольшая доля рождений у женщин приходилась на возрастные группы 30-34 года (26,5%), 35-39 лет (22%), 25-29 лет (21,8% от общего числа рождений). У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 519 малышей. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более) также решаются на рождение ребёнка, ими рождено 28 малышей. Одна мама дала жизнь тройне и 114 женщин – двойням.При этом отмечается, что количество родившихся детей в республике продолжает сокращаться. Так, за 9 месяцев 2024 года в республике появился на свет 7201 ребенок - на 482 ребенка меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.