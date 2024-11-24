Общество 24.11.2024 в 09:00

Председатель Хурала Бурятии поздравил женщин с Днем матери

Дорогие женщины!
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Председатель Хурала Бурятии поздравил женщин с Днем матери
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с замечательным праздником - Днем матери!

Материнство – великий дар и ответственный труд, достойный самого глубокого уважения. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своей малой родине, семейные, культурные традиции, духовные ценности.

Сегодня женщины с успехом совмещают профессиональные обязанности и домашние хлопоты. Но при этом главное счастье женщин – в семье, в детях.

Поддержка женщин, многодетных и приемных мам, помощь семьям была и остаётся важнейшей задачей государственной власти. Народным Хуралом и Правительством Республики Бурятия разработан комплекс эффективных и действенных механизмов поддержки семей с детьми. Отрадно, что ежегодно количество мер социальной поддержки для женщин с детьми становится шире.

Мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, которые дарят материнскую любовь приемным детям. Склоняем голову перед мужеством матерей, воспитавших героических сыновей, которые сегодня защищают наше Отечество от нацизма. Низкий вам поклон за душевную щедрость, терпение и мудрость.

Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла домашнего очага! Пусть вашей наградой станут счастье и благополучие ваших семей!

Буряадайнгаа бүхы эхэнэрнүүдые эжын һайндэрөөр амаршалнаб! Эхэнэрэй жаргал үзэжэ, үри хүүгэдөө хүмүүжүүлжэ, гэр бүлэдөө жаргалтай ябахыетнай хүсэнэб!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

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