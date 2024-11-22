Общество 22.11.2024 в 16:31

В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка

Для нее отвели четыре торговые площадки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка
Фото: архив «Номер один»
7 и 8 декабря в Улан-Удэ пройдет традиционная мясная ярмарка. Она соберет личные подворья и сельхозтоваропроизводителей со всей Бурятии.

Мэрия Улан-Удэ определили четыре торговых площадки для ярмарки: ТРЦ «Capital Mall», ТК «Крестьянский», ТК «Центральный рынок» и продовольственные торговые ряды «Новый Стимул».

«Мясная ярмарка проводится для стабилизации цен на мясо и является ежегодным сельскохозяйственным мероприятием. На ней улан-удэнцы могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию, а также дикоросы и ягоды непосредственно от производителей», - сообщили в Минсельхозе Бурятии.

На ярмарке ожидается более 200 участников – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, организации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства со всех районов республики.

«Ярмарка проводится с соблюдением рекомендаций и требований контролирующих органов. Покупатели смогут ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов. Справка должна находиться в доступном для покупателя месте», - подчеркнули в Минсельхозе.

Напомним, ранее в Управлении ветеринарии Бурятии предупредили жителей об опасности покупки мяса «с рук». Оно может быть заражено различными болезнями как, например, сальмонеллёз, цистицеркоз и трихинеллёз. Как раз в эти дни власти Улан-Удэ проводят рейды по стихийным рынкам, где продают мясо.

- В таких местах зачастую продавцы работают с нарушением санитарных правил, у них отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность и происхождение продукции и т. д. Избегайте покупок в местах, не предназначенных для торговли, так вы защитите себя и своих близких, - сообщили в мэрии города.
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