Созависимость – это страшная штука

Понятие «созависимость» давно вышло за пределы внутрисемейных отношений с алкогольными и наркозависимыми партнерами. Зачастую созависимые люди живут жизнью другого человека, полностью взяв на себя роль обслуживающего и поддерживающего. Но, как выясняется, созависимость - это якорь, тянущий человека далеко от самого себя.Сам термин «созависимость» возник в 70-е годы прошлого века и относился исключительно к близким родственникам алкоголиков. Связан с зарождением сообщества «Анонимных алкоголиков». Цель которого - оказание поддержки через группы взаимопомощи и 12-ступенчатую программу. В начале становления сообщества его участники собирались на дому друг у друга. А жены алкоголиков присоединялись к собраниям или в соседней комнате проводили группу, похожую на ту, которая проходила параллельно у алкоголиков.Постепенно родственники алкоголиков, большинство которых были жены, замечали, что по мере того, как их мужья выздоравливали, их собственное состояние не улучшалось, проблемы не уходили и супружеские отношения не исправлялись. Если раньше причиной всего этого был алкоголизм их мужей, то сейчас обвинять своих мужей они больше не могли. И тогда некоторые жены решили обратиться к принципам 12-шаговой программы для изменения своей жизни. Тогда впервые родственники алкоголиков задумались о создании своего сообщества, отдельного от анонимных алкоголиков. Так родилось сообщество родственников и друзей алкоголиков.Но со временем созависимость была изучена в разных контекстах и вышла за рамки изначального определения. Под созависимостью имеют в виду патологическую форму взаимоотношений, которая характеризуется глубокой поглощенностью и всесторонней вовлеченностью в жизнь другого человека, чаще всего зависимого от алкоголя, наркотиков, азартных игр. Проявляется эмоциональными и поведенческими отклонениями, нарушениями социальной адаптации. Созависимые люди имеют заниженную самооценку, склонны к самообвинению, самоуничижению. Подавление гнева, потребностей приводит к депрессии, неконтролируемым вспышкам раздражения, агрессии.Мы решили поделиться разными историями женщин, но с одной общей характерной чертой. Объединяет их один термин - «созависимость». Также под каждой историей будет компетентный комментарий практикующего психолога.Таких историй в обществе много, поэтому, если узнали себя в них, помните, что есть решение и после непроглядной ночной тьмы всегда приходит долгожданный рассвет - так устроено в жизни.- Я вышла замуж во второй раз с тремя детьми. Как говорят, с прицепом. Второй муж принял моих детей, даже дал им свою фамилию. Сыграли небольшую свадьбу, начали жить вместе. Но вскоре начался какой-то кошмар. Он начал ревновать меня ко всем подряд: бесконечные скандалы, внезапные приходы ко мне на работу, разборки при коллегах. Запрет выходить из дома без разрешения, в общем, тотальный контроль. В процессе очередного скандала он меня ударил по голове, был ушиб и рассечение лба. После этого я убежала из дома в чем была. Ушла к родителям, взяв с собой детей. Некоторое время спустя он начал умолять его простить, клялся, что больше не будет так поступать, просил вернуться. Я растаяла, поверив на слово, вернулась к нему обратно. Но все повторилось, он меня избил, порвал вещи, уничтожил телефон. Все это происходило при детях. Самое ужасное, что это стало нормой не только для него, но и для меня тоже. Скандалы с рукоприкладством, разбег в разные стороны, небольшое затишье, созвоны и переписки, слащавые слова, романтика и снова семейная идиллия до поры до времени. Я жила как на пороховой бочке, в постоянной зависимости от его настроения, до очередного эмоционального взрыва. К слову, он сам на вид очень спокойный, даже безэмоциональный, непьющий и некурящий, что меня очень подкупало. Для него наш брак тоже второй. Первая жена ушла к его другу. Мои дети начали его бояться, конечно же, недолюбливали. В свои скандалы мы вовлекли не только свои семьи, но и друзей, все об этом знали. После очередного скандала с кулаками я ушла и решила развестись. Но он начал говорить, что покончит с собой, если я подам на развод. Мне было его жалко и одновременно страшно за себя. Дети жили у родителей. Так прошел еще один год. Я начала болеть, выглядела ужасно. Это подтолкнуло меня к принятию окончательного решения о разводе. Я еле-еле вылезла из этих жутких отношений. Вы даже не представляете, чего мне это стоило - полностью вычеркнуть мужа из своей жизни, - рассказала свою историю отношений с мужем Дари Чимитова.- Тут описана острая фаза абьюзивных (сопровождающихся жестокостью) отношений, где женщина находится в классическом цикле насилия: напряжение - вспышка насилия - медовый месяц – повторение цикла. Многие женщины в подобных ситуациях осознают происходящее, но все еще колеблются между уходом и возвращением, что характерно для жертв домашнего насилия. Здесь созависимость проявляется через попытки «спасти» отношения, веру в изменения партнера и «еще один шанс», принятие вины на себя (свой характер или недостатки). Выход из таких отношений — это проявление силы, а не слабости. Автор истории проявила огромное мужество, приняв решение о разрыве отношений. Это первый шаг к безопасной и здоровой жизни для себя и своих детей, - комментирует историю Дари психолог социально-реабилитационного центра Элина Филатова.- Всю жизнь живу с мужем-алкоголиком. Дети давно выросли, появились внуки. Но муж как пил, так и пьет. Хотя, конечно, здоровье уже не позволяет, как раньше, уходить месяцами в запои. С утра выходил из дома одетый, поглаженный, ухоженный, а вечером приходил в хлам пьяный. И так было каждый день. Хорошо хоть руку не поднимал, просто пил. Все решения за всех принимала я, как единственный трезвый взрослый. Так жизнь и прожили и живем до сих пор, - поделилась Инесса Золхоева своей историей, похожей на тысячи подобных.- Эта история демонстрирует глубоко укоренившуюся созависимость без осознания глубины проблемы. Женщина полностью приняла роль «функционального взрослого» в отношениях с мужем-алкоголиком – «функциональным ребенком», нормализовав (оправдав) для себя его разрушительное поведение («хорошо, хоть не бьет, просто пьет»). Здесь наблюдается отказ от собственной идентичности, своих потребностей, растворение личности в проблемах зависимого партнера. В такой роли часто оказываются терпеливые женщины с широкой душой и сострадательным сердцем, к сожалению, не осознавая, что в этом случае неминуемо разрушаются оба партнера, их физическое и психическое здоровье, - дает свой комментарий на историю Инессы эксперт Элина Филатова.- Моя история началась еще в детстве и прогрессировала на протяжении всей жизни, пока я не осознала свои проблемы в 35 лет. Я росла в семье, где отец - алкоголик, а мама – созависимая. В детстве научилась подавлять свои чувства. Это стало для меня привычным, и я бессознательно переняла модели поведения, присущие моей семье. Я жила жизнью других людей и постоянно решала проблемы, связанные с зависимостями. Впервые я услышала слово «созависимость» на дорогом онлайн-курсе, который купила, пытаясь убежать от проблем в отношениях с супругом. В течение многих лет в браке при внешнем благополучии я чувствовала внутри страх и боль, но не находила сил разорвать этот порочный круг. Думала, что обучение поможет мне переключиться, но, увы, ситуация лишь ухудшалась. Я молча страдала, накапливала финансовые долги, разрушала отношения с мужем. Понимала, что такое поведение ненормально, но не могла ни его остановить, ни сама понять, что со мной происходит. Однажды, я вновь вспомнила слово «созависимость» и решила поискать определение в Интернете. Поняв, что это про меня, начала искать группы по созависимости и нашла живую группу в моем городе. На встречах ко мне пришло озарение – я поняла, что больна. И самое главное - не одна. Впервые появилась надежда на выздоровление. В группе я нашла единомышленника и прошла с ней 12-шаговую программу выздоровления. Сейчас веду онлайн-группу «анонимные созависимые», делюсь опытом выздоровления в социальных сетях. Накопившиеся проблемы стали моим дном и началом пути к восстановлению. Я осознала, что созависимость - это болезнь. Теперь знаю, что мой путь только начинается и я готова к переменам, - открыто поделилась Анна З.- История Анны показывает нам путь осознания и выздоровления. Женщина, выросшая в дисфункциональной семье, смогла распознать корни своих проблем и найти путь к исцелению через профессиональную помощь и программу «12 шагов». Ее история дает надежду, что даже после многолетних болезненных отношений возможно осознание и трансформация. Особенно ценно, что она не только выздоравливает сама, но и помогает другим, превращая свой травматический опыт в ресурс для роста, - отмечает психолог.По утверждению психолога, все три истории объединяет общая особенность: часто женщины входят в разрушительные отношения через роль Спасателя, особенно характерную для нашей культуры, где женское терпение и жертвенность возведены в ранг добродетели. Желая «спасти», понять и поддержать партнера своей любовью и заботой, они нередко втягиваются в созависимые отношения и драматический треугольник, где роли постоянно меняются: Спасатель становится Жертвой, затем в попытках защититься и отстоять себя превращается в Агрессора, терзаясь чувством вины, снова возвращается к роли Спасателя. Эта эмоциональная карусель может кружиться годами.Важно понимать: созависимость — это не приговор, а состояние, из которого можно выйти. Первый шаг — это осознание проблемы. Второй - готовность обратиться за помощью. Третий - конкретные действия: работа с психологом, социальные службы, кризисные центры, группы поддержки.Если вы узнали себя в этих историях, помните: вы не одни, вы не виноваты и вам доступна помощь. Неважно, на какой стадии вы находитесь: в активной фазе насилия, в процессе осознания или в многолетней созависимости. Путь к здоровым отношениям с собой и миром всегда открыт. Важно признать проблему и позволить себе попросить о помощи.