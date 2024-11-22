Общество 22.11.2024 в 17:21

В Улан-Удэ матерей наградили Патриаршим знаком материнства

Награду им вручил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ матерей наградили Патриаршим знаком материнства

Сегодня, в преддверии Дня матери, в Улан-Удэ наградили многодетных матерей. Награду им вручил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф

- В этот день, по ходатайству митрополита Иосифа, многодетные семьи республики Бурятия, явившие собой пример благочестивого супружества и духовно-нравственного воспитания своих детей были удостоены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом высоких церковных наград — «Патриаршего знака материнства» I степени, который вручается семьям воспитавшим более девяти детей и «Патриаршего знака материнства» II степени, который вручается семьям воспитавшим более пяти детей, - сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.


Патриаршим знаком материнства I степени награждена Людмила Николаевна Бадмаева. Людмила Николаевна в 2023 году получила из рук Президента России государственную награду «Мать Героиня».

Патриаршим знаком материнства II степени награждены Наталья Валерьевна Куликова и Светлана Юрьевна Бессонова.



Также в этот день матерям воспитавшим более пяти детей были вручены благодарственные письма главы Республики Бурятия, Народного Хурала республики Бурятия и министерства социальной защиты населения РБ.

Для участников мероприятия была организована концертная программа и чаепитие, а также вручены памятные подарки.

 

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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