Общество 23.11.2024 в 12:59

В Общественной палате предложили платить подросткам за ЗОЖ

Тех, кто не курит и не пьет хотят поощрять деньгами
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Общественной палате предложили платить подросткам за ЗОЖ
Выплачивать деньги подросткам, которые не курят и не употребляют алкоголь, предложил президент благотворительного фонда "Соотечественники", член Общественного Совета при Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН России) Владлен Гоциридзе. В Общественной палате он выступил с инициативой материально поощрять подростков, которые ведут здоровый образ жизни, сообщает «РГ».

В первую очередь выплаты стоит получать детям из неблагополучных семей, считает он. Своеобразные "стипендии" будут мотивировать молодежь заниматься общественно полезной деятельностью, спортом и самообразованием. Средства сможет выделить Фонд президентских грантов, полагает Гоциридзе.

Также он инициировал создание Всероссийского реестра недобросовестных продавцов алкогольной и никотин-содержащей продукции. В перечень попадут лица, которые были замечены в незаконной продаже товаров этой категории несовершеннолетним. Поставщики будут иметь основания не принимать заказы от "нежелательных продавцов", которые попали в список. "Это будет очень жёсткая, но экономически понятная мера для розничных торговых сетей", - добавил эксперт.

По данным РОМИР, 72% подростков не сталкиваются с отказом продавца при покупке вейпов. Об этом сообщила исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. При этом "9 из 10 продаваемых электронных устройств не отвечают требованиям безопасности", отметил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Фото: «Номер один».

Теги
здоровый образ жизни

Все новости

В Общественной палате предложили платить подросткам за ЗОЖ
23.11.2024 в 12:59
В Бурятии продолжают штрафовать мобильных операторов из-за мошенников
23.11.2024 в 12:46
Ампутация бензопилой под ноль
23.11.2024 в 08:00
Жизнь после аварии
23.11.2024 в 07:00
Школа №1 в Улан-Удэ отмечает свое столетие
22.11.2024 в 22:57
Театр «Байкал» приглашает на концерт знаменитых бурятских песен
22.11.2024 в 17:32
В Улан-Удэ матерей наградили Патриаршим знаком материнства
22.11.2024 в 17:21
Более 9,6 тысяч пар грузовых поездов проехали по ВСЖД на «виртуальной сцепке»
22.11.2024 в 17:11
В Новосибирске школьница умирала в больнице, пока врач заполняла бумаги
22.11.2024 в 17:07
Житель Кабанского района украл у знакомой детскую коляску
22.11.2024 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Ампутация бензопилой под ноль
Кто и зачем обрезает зеленые насаждения в Улан-Удэ
23.11.2024 в 08:00
Жизнь после аварии
В Бурятии инвалид стал помогать жертвам ДТП
23.11.2024 в 07:00
Школа №1 в Улан-Удэ отмечает свое столетие
Вековой юбилей отметили в Бурятском театре драмы
22.11.2024 в 22:57
В Улан-Удэ матерей наградили Патриаршим знаком материнства
Награду им вручил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф
22.11.2024 в 17:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru