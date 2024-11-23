Общество 23.11.2024 в 12:59
В Общественной палате предложили платить подросткам за ЗОЖ
Тех, кто не курит и не пьет хотят поощрять деньгами
Текст: Станислав Сергеев
Выплачивать деньги подросткам, которые не курят и не употребляют алкоголь, предложил президент благотворительного фонда "Соотечественники", член Общественного Совета при Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН России) Владлен Гоциридзе. В Общественной палате он выступил с инициативой материально поощрять подростков, которые ведут здоровый образ жизни, сообщает «РГ».
В первую очередь выплаты стоит получать детям из неблагополучных семей, считает он. Своеобразные "стипендии" будут мотивировать молодежь заниматься общественно полезной деятельностью, спортом и самообразованием. Средства сможет выделить Фонд президентских грантов, полагает Гоциридзе.
Также он инициировал создание Всероссийского реестра недобросовестных продавцов алкогольной и никотин-содержащей продукции. В перечень попадут лица, которые были замечены в незаконной продаже товаров этой категории несовершеннолетним. Поставщики будут иметь основания не принимать заказы от "нежелательных продавцов", которые попали в список. "Это будет очень жёсткая, но экономически понятная мера для розничных торговых сетей", - добавил эксперт.
По данным РОМИР, 72% подростков не сталкиваются с отказом продавца при покупке вейпов. Об этом сообщила исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. При этом "9 из 10 продаваемых электронных устройств не отвечают требованиям безопасности", отметил депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Фото: «Номер один».
В первую очередь выплаты стоит получать детям из неблагополучных семей, считает он. Своеобразные "стипендии" будут мотивировать молодежь заниматься общественно полезной деятельностью, спортом и самообразованием. Средства сможет выделить Фонд президентских грантов, полагает Гоциридзе.
Также он инициировал создание Всероссийского реестра недобросовестных продавцов алкогольной и никотин-содержащей продукции. В перечень попадут лица, которые были замечены в незаконной продаже товаров этой категории несовершеннолетним. Поставщики будут иметь основания не принимать заказы от "нежелательных продавцов", которые попали в список. "Это будет очень жёсткая, но экономически понятная мера для розничных торговых сетей", - добавил эксперт.
По данным РОМИР, 72% подростков не сталкиваются с отказом продавца при покупке вейпов. Об этом сообщила исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. При этом "9 из 10 продаваемых электронных устройств не отвечают требованиям безопасности", отметил депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Фото: «Номер один».
Тегиздоровый образ жизни