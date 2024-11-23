Общество 23.11.2024 в 23:09

В Бурятии прошел гастрономический фестиваль

Депутаты Народного Хурала оценили новинку сезона – трехцветное сало
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Текст: Номер один
В Бурятии прошел гастрономический фестиваль

В Тарбагатае отгремел один из самых популярных гастро-фестивалей нашей республики. Посетители не только продегустировали сало, но и узнали лучшие рецепты его засолки. Приветствовали участников мероприятия депутаты Народного Хурала - Петр Мордовской, Иннокентий Вахрамеев и Анатолий Кушнарев, которые также вошли в состав конкурсного жюри.

В Бурятии состоялся традиционный гастрономический фестиваль – «Тарбагатайского сала не бывает мало». Впервые это мероприятие провели несколько лет назад по инициативе депутата Народного Хурала Анатолия Кушнарева, и с тех пор оно стало настоящей визитной карточкой района, который отличается от других своей уникальной культурой.

Смысл гастро-фестиваля заключается в сохранении традиций и презентации местной сельхозпродукции, участники ежегодно демонстрируют свою вкусную продукцию на открытой площадке мероприятия позволяют ее продегустировать любому желающему.

На этот раз участие в конкурсе приняли 22 команды Тарбагатайского и Бичурского районов, все они поделились большим количеством эксклюзивных рецептов засолки сала, которое, кстати, было представленное в различных вариациях: с мясной прослойкой и копченое, соленое в рассоле и традиционным способом, паштет из сала с укропом и со специями. Однако особо депутаты Народного Хурала выделили новинку сезону – трехцветное сало.

«Когда мы начинали этот фестиваль четыре года назад, я не ожидал, что будет такое разнообразие. Но и новинка сезона, я считаю, трехцветное сало, мы еще не проверили на вкус, но внешне выглядит великолепно»,

– поделился Анатолий Кушнарев.


Парламентарии, в лице Петра Мордовского, Иннокентия Вахрамеева и Анатолия Кушнарева, вошли в состав независимого жюри. Депутаты оценили представленные на фестивале яства, отметили каждого конкурсанта и учредили свои спецпризы.

«Такое событие – это не только гастрономическое удовольствие, но и замечательная возможность прикоснуться к самобытной культуре семейских, к их обычаям и еде. Я считаю, что фестиваль укрепляет дружбу и согласие в нашей многонациональной республике»,

– сказал депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев.

Фото: Народный Хурал Республики Бурятия

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