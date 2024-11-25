В Еравнинском районе ремонтируют мост через реку Саган-Гол

В Еравнинском районе возле поселка Целинный капитально отремонтируют мост через реку Саган-Гол. Сейчас подрядчик завершил подготовительные работы.

- Основные работы были запланированы на зимний период из-за необходимости устройства временной объездной дороги по руслу реки. Уже к концу следующего года здесь, на месте старого деревянного моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», построят новый металлический. Его длина составит почти 38 метров, ширина 6 метров, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В настоящее время подрядчик завершил подготовительный этап, включая обустройство объездной дороги, и приступил к активной фазе: устройству котлована для установки опор.

Жители поселка с нетерпением ждут открытия нового объекта, ведь этот мост находится на единственной дороге, обеспечивающей въезд и выезд из Целинного.



- Проведенное ранее обследование выявило серьезные дефекты существующего деревянного моста, поэтому его признали аварийным. В связи с этим, было принято решение о полной реконструкции мостового перехода, а не о ремонте отдельных элементов, - рассказал Чингис Цыренжапов, глава Еравнинского района.



В рамках капремонта планируется установить опоры, выполнить монтаж металлического пролетного строения. Покрытие на мосту будет деревянным. Также проектом предусмотрена установка металлического барьерного ограждения.



Напомним, в прошлом году подъезд к отдаленному поселку Целинному, протяженностью 15 км, также был отремонтирован.

Фото: минтранс РБ