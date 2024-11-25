Общество 25.11.2024 в 11:20
19-летний младший сержант из Бурятии погиб на спецоперации
Виктор Жугдуров был старшим ребенком в многодетной семье
Текст: Андрей Константинов
26 ноября в Гусиноозерске пройдет прощание с младшим сержантом Виктором Жугдуровым. Он погиб в ходе СВО 23 октября 2024 года.
Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Виктор Жугдуров родился 10 июня 2005 года в Гусиноозерске старшим ребенком в многодетной семье. После окончания 9 классов поступил в Бурятский аграрный колледж на специальность «Ветеринария».
В октябре 2023 года Виктора призвали на срочную службу в армию, а в феврале 2024 года он подписал контракт.
23 октября 2024 года командир отделения, гвардии младший сержант Виктор Жугдуров погиб, выполняя боевую задачу. Дома у него остались отец, мать, сестра и два брата, которые будут помнить его как светлый пример мужества и любви.
«Виктор был добрым, жизнерадостным и отзывчивым сыном, братом, внуком и другом. Его готовность прийти на помощь и поддержать в трудную минуту навсегда останется в памяти тех, кто его знал», - сообщили в чате.
Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Виктор Жугдуров родился 10 июня 2005 года в Гусиноозерске старшим ребенком в многодетной семье. После окончания 9 классов поступил в Бурятский аграрный колледж на специальность «Ветеринария».
В октябре 2023 года Виктора призвали на срочную службу в армию, а в феврале 2024 года он подписал контракт.
23 октября 2024 года командир отделения, гвардии младший сержант Виктор Жугдуров погиб, выполняя боевую задачу. Дома у него остались отец, мать, сестра и два брата, которые будут помнить его как светлый пример мужества и любви.
«Виктор был добрым, жизнерадостным и отзывчивым сыном, братом, внуком и другом. Его готовность прийти на помощь и поддержать в трудную минуту навсегда останется в памяти тех, кто его знал», - сообщили в чате.
Тегиспецоперация