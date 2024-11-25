Общество 25.11.2024 в 11:37
В Улан-Удэ сотрудники КГХ собрали и отправили 8 млн рублей на поддержку СВО
Также помощь оказывают и семьям бойцов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Комитета городского хозяйства и подведомственных учреждений постоянно поддерживают участников спецоперации и их семьи. Как сообщили в мэрии, за два года они собрали и отправили в зону СВО в общей сложности 8 миллионов рублей.
Так, МУП «Водоканал» в этом году подготовил и отправил в зону боевых действий автомобиль УАЗ и кроссовый мотоцикл. Также сотрудники передали средства на ремонт автомобиля, ранее доставленного танкистам. В прошлом году они отправили на фронт три автомобиля.
- Помимо финансовой помощи сотрудники наших учреждений помогают бойцам, отравляя обмундирование, технику, машины, мотоциклы и маскировочные сети. Несколько наших коллег подписали контракты и ушли добровольцами на СВО, - рассказал и.о. председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Харакшинов.
Комитет не забывает и о семьях участников спецоперации. Женам бойцов готовят подарки к 8 марта, а детям - новогодние сюрпризы. Семьи обеспечивают дровами и оказывают другую необходимую поддержку.
- Мы понимаем, как тяжело нашим землякам и поэтому помогали и будем помогать всеми возможными способами как бойцам на передовой, так и их семьям, - отметил Сергей Харакшинов.
Так, МУП «Водоканал» в этом году подготовил и отправил в зону боевых действий автомобиль УАЗ и кроссовый мотоцикл. Также сотрудники передали средства на ремонт автомобиля, ранее доставленного танкистам. В прошлом году они отправили на фронт три автомобиля.
- Помимо финансовой помощи сотрудники наших учреждений помогают бойцам, отравляя обмундирование, технику, машины, мотоциклы и маскировочные сети. Несколько наших коллег подписали контракты и ушли добровольцами на СВО, - рассказал и.о. председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Харакшинов.
Комитет не забывает и о семьях участников спецоперации. Женам бойцов готовят подарки к 8 марта, а детям - новогодние сюрпризы. Семьи обеспечивают дровами и оказывают другую необходимую поддержку.
- Мы понимаем, как тяжело нашим землякам и поэтому помогали и будем помогать всеми возможными способами как бойцам на передовой, так и их семьям, - отметил Сергей Харакшинов.
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