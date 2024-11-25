Жители Бурятии могут подать заявки на конкурс от Фонда президентских грантов

В декабре НКО Бурятии смогут подать в фонд заявки на софинансирование своих грантовых конкурсов в 2025 году.

Уже определен порядок софинансирования Фондом президентских грантов поддержки, оказываемой некоммерческим неправительственным организациям на конкурсной основе в субъектах Российской Федерации в 2025 году.

На первом этапе девятнадцатого по счету конкурса фонда в октябре были поданы заявки от некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны, в том числе от республики Бурятия.

Второй этап приема заявок на предоставление данного вида грантов Президента Российской Федерации фонд стартует со 02 по 28 декабря 2024 года.

Подробная информация о втором этапе конкурса - на сайте.

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