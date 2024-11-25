В этом году в рамках реконструкции сетей в центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб

Масштабная реконструкция инженерных сетей в центральной исторической части Улан-Удэ проходит благодаря программе комплексное развитие территорий в рамках мастер-плана.





На сегодняшний день рабочие заменили 800 метров канализационных и водопроводных труб по улицам Смолина, Фрунзе, Свободы, Свердлова. Также на улице Советская ведутся работы по строительству новой канализационной станции. А на тепломагистрали №2 обновили более одного километра труб по улицам Энгельса, Трактовая, Балтахинова и на проспекте Победы. Отмечается, что новые трубы долговечные и имеют хорошие показатели прочности.- Реконструкция инженерной инфраструктуры запланирована на 2024–2025 годы. После этого в центре Улан-Удэ появятся новые сети, необходимые для реализации масштабного проекта КРТ, подключения всех новых домов, школы, детских садов, поликлиники, театра «Байкал» и Национального музея, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.